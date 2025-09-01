¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡Û»Ë¾åºÇ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤Î²Æ¤ÎÉÙ»³¤Îµ¤¾Ý¤Þ¤È¤á
¤¤ç¤¦¤«¤é9·î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¤Îµ¤¾Ý¤Þ¤È¤á¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¿ô²È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æî´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤à¥Õ¥§ー¥ó¸½¾Ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦Àµ¸á¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
ÂçÎ¦¤Ë¶á¤¤ÆüËÜ³¤¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆî´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¥Õ¥§ー¥ó¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤«¤éÀè·î¤Þ¤Ç¤Î¤³¤Î²Æ¤Îµ¤¾Ý¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï27.1ÅÙ¤ÇµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤À¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¤ò¾å²ó¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤â½ë¤¤²Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÆü¿ô¤Ï26Æü¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î28Æü¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤¬25ÅÙ°Ê¾å¤ÎÇ®ÂÓÌë¤ÎÆü¿ô¤Ï30Æü¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î35Æü¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè·î4Æü¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬39.8ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ï494¥ß¥ê¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤Î625.2¥ß¥ê¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯¤Ê¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Àè·î¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï333.5¥ß¥ê¤ÈÂ¿¤¤Êý¤«¤é8ÈÖÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÀè·î7Æü¤Ï¡¢1Æü¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬172.5¥ß¥ê¤È²áµî3ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶ËÃ¼¤ÊÅ·¸õ¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
½ë¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤Á´ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢¾å¶õ¤ÎÊÐÀ¾É÷¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êËÌ´ó¤ê¤òÎ®¤ì¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤È¾å¶õ¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
6·î¤«¤é8·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ò1975Ç¯¤«¤é¤Î50Ç¯´Ö¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯¤´¤È¤ËÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1995Ç¯°Ê¹ß¡¢¾å¾ºÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê2018Ç¯°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÇ¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤ÈÇ®ÂÓÌë¤ÎÆü¿ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë±þ¤¸¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯²Æ°Ê¹ß¤â½ë¤µ¤¬Áý¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤äÇÀ¶È¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£