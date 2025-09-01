宇多田ヒカル、10歳息子との“靴”ツーショット公開！ 「親子可愛すぎる」「あっという間に大きく」
歌手の宇多田ヒカルさんは9月1日、自身のInstagramを更新。おしゃれなスニーカーを公開しました。
【写真】宇多田ヒカル＆息子の足元ショット
コメントでは、「２つ並んだスニーカー親子可愛すぎる」「愛おしい息子さんの成長 楽しみで何もかも可愛いですねー あっという間に大きくなっちゃいますねー 寂しいですが喜びですねー」「靴の共有できるのいいですなあ」「ホントだ！靴を共有し出したらもうどっちがどっちかわからないですね」「足の配置の仕方的に左がヒカル」「右が息子ちゃんかな？」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「靴の共有できるのいいですなあ」宇多田さんは「10才になった息子に足のサイズ追いつかれて、前々から履きたいと言われてた私のかわいいSacaiの靴を共有し始めた もうどっちがどっちか分からない」とつづり、1枚の写真を投稿。自身と息子の足元が写っています。おしゃれなスニーカーを履いており、すてきです。
足元ショットはほかにも3月5日にも「一緒 Side by side」とつづり、足元を写したショットを公開していた宇多田さん。今回の投稿と同じく、地面に絆創膏が落ちています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
