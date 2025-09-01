²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤óÌÅ¡¢37ºÐ½÷Í¥à·ê¤À¤é¤±áÂçÃÀ¥³¡¼¥Ç¡Ö¥¬¥ó¸«¤·¤¿¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡1985Ç¯¤Ë27ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿½÷Í¥¡¦²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤ÎÌÅ¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ï¤¤¤ª¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢¼ÂÊªÂç¡£¾Ð ¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤¡£¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò¤È¤·¤ÆNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢½÷Í¥¤Î½Ý¿¿Í³»Ò(37)¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÈÊÁ¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÎÐ¿§¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò¼ê¤ËàÍÅ±ð¤Êá»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬È¿±þ¡£¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥¹¥±¥¹¥±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥¬¥ó¸«¤·¤¿¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö°áÁõ¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ý¤ÎÉã¤Ï²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤Î·»¤Ç¼Â¶È²È¤Î¾®Ã£°ìÍº¤µ¤ó¡¢·ÑÊì¤Ï½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¹¥»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯55)¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤°¤ê¡×(1997Ç¯)¤ä±Ç²è¡ÖÅ´Æ»°÷¡Ê¤Ý¤Ã¤Ý¤ä¡Ë¡×(Åì±Ç¡¢99Ç¯)¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2005Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¶È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÌ¨ËüÉ´¹ç¡×Ì¾µÁ¤ÇÀê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£