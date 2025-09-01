¡Ö²ò¶Ø¤À¡ª¡×à¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó½÷Í¥áÃæ³Ø°ÊÍè¤Î¿åÃå¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ªÈäÏªÌÜ»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö²¿¿åÃå?¡×¡Ö»ÔÌ±¥×¡¼¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿(¾Ð)¡×
¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö½ë¤µ¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Ãæ³Ø¹»°ÊÍè¤Î¿åÃå»Ñ¤Ë¡Ä¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸ø³«¤·¤¿»Ñ¤ËÇ®»ëÀþ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È°ÊÍè½é¤á¤Æ¿åÃå¤ò¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÍ¥´õÈþÀÄ(¤æ¤¦¤Ž¥¤ß¤ª¡¢26)¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥×¡¼¥ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤ÆËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿åÃå»Ñ¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¶Ã¤♡¡×¡Ö¤¨¡¢¤ä¤Ð¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¿åÃå»Ñ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþÀÄ¤Á¤ã¤ó¤Î¿åÃå¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¿åÃå²ò¶Ø¤À¡ª¡×¡Ö»ÔÌ±¥×¡¼¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿(¾Ð)¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö²£´é¡¢½ë¤µ¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Î¡ÖÂè37²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Í¥´õ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö±À¤Î³¬ÃÊ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢13Ç¯)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Â³¤±¤ÆÆ±Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢15Ç¯¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¡¢22Ç¯¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£