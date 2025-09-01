¡Öµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ëà¤Ð¤Ã¤µ¤êÃÇÈ±á37ºÐ¥¢¥Ê¤ËµÓ¸÷¡¢É×¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
6·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Îµ×ÉÚ·Ä»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(37)¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬ÍªÄ¹¤ËÈ±¤ò´¥¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤³¤æ¤¦¤¤¬´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤Éµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÆ´¤ì¤ë¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤«¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¾Ð´é¤Ç»Ò¤É¤â¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈåºÎï¤µ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤è¤ê²Ä°¦¤¯¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÉÚ¥¢¥Ê¤Ï2018Ç¯¤Ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÄÅÍ´¼ù¤µ¤ó(35)¤È·ëº§¡£21Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤ò¡Ö¤³¤æ¤¦¤¡×¡¢¼¡ÃË¤ò¡Ö¤³¤³¤æ¤¦¤¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£