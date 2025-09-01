タイドラマ『The Boy Next World Series』が、J:COM STREAMで9月1日より見放題で最速配信された。

本作は、ドラマを手がけるタイの制作会社「Me Mind Y」の代表でもあるMAMEことオーラワン・ウィチャヤワナクンの同名人気小説を原作に、奇跡の愛の行方を描く物語。アジア中で話題となり、日本でもリメイクされた大ヒットタイBLドラマ『Love in The Air』で主演を務めたBossとNoeulが再共演を果たしたことでも注目を集めた。

愛に触れることも、掴む機会もないまま過ごしてきた大学生のプーガンにとって、愛とは美しくも手の届かない存在だった。そんなある日、プーガンの前に学校の先輩であり誰もが憧れるサーラスが現れる。そして突然“俺たちは恋人だ”と告げられる。言葉を交わしたこともない相手からの突然の告白に、すぐには受け入れることができないプーガンだったが、信じずにはいられない不思議な出来事が起こり始める。サーラスはプーガンの好きな食べ物や忘れっぽい性格、暮らしている部屋、友人関係、そして彼の人生における最も繊細な部分まですべてを知り尽くしていた。さらにサーラスはプーガンにこう続ける。もし自分たちが初対面だというのならもう一度最初から始めたいと。そんなサーラスの誠実な言葉に触れ、頑なだったプーガンの心は少しずつ解け始め、彼に惹かれる気持ちが芽生えていく。サーラスを信じ、自分の心に従おうとするプーガンだったが……。

なおJ:COM STREAMでは、BossとNoeulの共演作『Love in The Air』（全13話＋スペシャルエピソード）も配信されている。

（文＝リアルサウンド編集部）