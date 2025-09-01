¥ªー¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Î¡Ø¥ªー¥¤¥·SSA¡Ù¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡¡1,000±ß¤ÇÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä
¡¡¥ªー¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤¬¡¢9·î27Æü¡¢28Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¥ªー¥¤¥·SSA¡Ù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥ªー¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ß»°°æÎ§ÏºÆÃÊÌÂÐÃÌ¡¡Æó½½Ç¯Íè¤Î¡ÈÆ±´ü¡É¤¬¸ì¤ëÅö»þ¤Î¥Ð¥ó¥É¥·ー¥ó¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¶È³¦¤Ç¤ÎºÆ²ñ¡Ë
¡¡Æ±¸ø±é¤Î1ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥í¥Ã¥½¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ë¡¢¥¦ー¥ê¥ã¡¢²ÃÆ£½ã°ì¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¡¢ÂçÀÐ¾»ÎÉ¤é¤¬½Ð±é¡£2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¥À¥¤¥Ê¥¼¥Î¥ó¡¢REAL AKIBA BOYZ¡¢Tom-H@ck¡¢¥°¥é¥ó¥ÊーR¡¢¥°¥é¥ó¥ÊーK¡¢Sound Schedule¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎ¾Æü¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ªー¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ËÜÆü¤è¤êZAIKO¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë