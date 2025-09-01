ホロライブ・大神ミオ、ホロメンのソロライブ開催を占いで予見していた「もはやこわいw」
「ホロライブ」所属のVTuber兼歌手・AZKiさんのソロライブが2025年11月19日にぴあアリーナMMで開催されることが発表された。同事務所の大神ミオさんこと“BGM（ビッグゴッドミオーン）先生”が、このライブの開催を事前に予見していたとして、ファンの間で注目を集めている。
【動画】BGM先生の占いがAZKiさんのソロライブを予見していた!?（00：41：59ごろ）
BGM先生は特技のタロット占いで、たびたびホロメンたちの未来を占ってきた。先日は天音かなたさんが6月に患った尿路結石を予言していたと話題に。今年1月にAZKiさんの1年を占った際には、11月の運勢に「カップの9」の正位置が出ており、「このカードは念願だった目標や夢が成就することを示すカードです」とコメント。AZKiさんが7周年を迎える11月にソロライブが開催されることを予見していたとも受け取れる発言をしていたのだ。
驚異的な的中率を誇るBGM先生の占いに対し、ファンからは「もはやこわいw」「かなたその結石も予言してた」「BGM先生の占いはかなり高い精度でホロメンの一年の出来事を当てているからすごい」「エンタメとして楽しいからいいよね」といった反響が寄せられている。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」
