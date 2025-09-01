沢村一樹、“息子＆姪っ子女優”と花火大会へ 「お兄ちゃんイケメン」「素敵」
俳優の沢村一樹が8月31日、自身のインスタグラムを更新。地元・鹿児島に帰省し、長男でモデルの野村大貴と、姪で女優の野村麻純とともに花火大会を訪れた様子を公開した。
【写真】沢村一樹、野村大貴＆野村麻純と地元の花火大会へ
沢村は「鹿児島です。8月も今日で終わり。花火に見送ってもらい、明日からの新期を楽しく過ごせたらと思います♪」とコメントを添え、笑顔で花火をバックに写る自身の姿や、野村大貴と野村麻純との3ショットを披露。仲睦まじい雰囲気の投稿に注目が集まった。
ファンからは「沢村一樹さんの長男さん、野村大貴くんメチャクチャビジュ美しくてカッコ良いですね」「鹿児島への帰省＆息子さんと姪っ子さんと、素敵ですね」「素敵な花火をありがとうございます」といった声が寄せられていた。
引用：「沢村一樹」インスタグラム（＠ikki_sawamura_official）
