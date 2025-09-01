Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡¡13ºÐÄ¹½÷¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡¡2¿Í¤Ç³°½Ð¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢13ºÐÄ¹½÷¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡30Æü¤Ë¤Ï16ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Î³¤³°Î±³Ø¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏÄ¹½÷¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ì¼¤Ï£²ÈÖÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¡£¥Þ¥Þ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¤³°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤¿¤·¤ÈÌ¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£Ä¹½÷¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö#shygirl¡¡#¤Ç¤â¤´ÈÓ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï2008Ç¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¿·Æ£À²°ì¤È·ëº§¤·¡¢21Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨mom¡×¡ÖåºÎï¤Í¡¼¡¼¡ª¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£