¡¡º´²ìËÌ½ð¤Ï1Æü¡¢º´²ì»Ô¤Î30ÂåÃËÀ¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û8Âæ¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó200Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î10Æü¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÃÎ¿Í¤«¤éÅê»ñ¤äÉû¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢Ã´Åö¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö»ä¤É¤â¤«¤éºÛÄê¼è°ú¤ò¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÛÄê¼è°ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ì¤ë¾ì½ê¤ÇÇä¤ë¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Êºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ëÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£5·î27Æü¡¢Áê¼ê¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤¿°¸Àè¤Ë¿·ÉÊ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó8Âæ¤òÍ¹Á÷¤·¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦