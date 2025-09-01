¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè14Àï¡Û1¹æÄú¤Î¼ãÎÓµÁ¿Í¤¬Íª¡¹¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÄÌ»»3²óÌÜ¤ÎV
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè14Àï¡¦Âè26²ó¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªJLC¥«¥Ã¥×¡×¤Ï1Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤Î12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1¹æÄú¤Î¼ãÎÓµÁ¿Í¡Ê27¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ°µ¾¡¡£ÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÍ½Áª1°Ì¤«¤é¤Î²¦Æ»¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡Ö2ÈÖ¡ÊÃæÌî´õ°ì¡Ë¤È¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÀµ¾ï¤¬¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÂ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º¹¤·¤¿¿Í¤Î½®¤¬¾¯¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆÍ¤Êü¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï3¹æÄú¤ÎÅÏÊÕ·ò¡¢3Ãå¤Ë¤Ï6¹æÄú¤ÎÀÐ¸¶¸÷¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡ã6¡ä¤Ï7450±ß¡Ê21ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£