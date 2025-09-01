¿·ÊÆ¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¤Ç¤â¡Ö¹â¤¤¡×°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡¡¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¤¤¤ÄÍî¤ÁÃå¤¯¡©ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë2Ç¯¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤â¹âÃÍ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¿·ÊÆ²Á³Ê¤ËÇÀ²È¤Î¥Û¥ó¥Í¤Ï¡Ä
¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¤¤¤Ä¤Þ¤Ç?¿·ÊÆ¤¬¹â¤¤°Õ³°¤ÊÍýÍ³
µÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¹¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Âå:´õË¾²Á³Ê¤Ï3000±ß¡¢4500±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤é½Ð¤»¤ë¡ÖÁ°¤Ï2000±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
60Âå:´õË¾²Á³Ê¤Ï3800±ß¡¢4000±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤é½Ð¤»¤ë¡Ö¤Ç¤â°Â¤±¤ê¤ã°Â¤¤Êý¤¬¡Ä¡×
¡Ö¾¯¤·Á°¤ÏÃÍÃÊ¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÈÎÇäÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ï2000±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢2023Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Ç¥³¥á¤¬ÉÔºî¤È¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤¬¾å¾º¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯9·îÂè2½µ¤Ë¤Ï3000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢2025Ç¯3·îÂè1½µ¤Ë¤Ï4000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Î®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÀÞ³Þ½ÓÊå¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ¤ÙÌó1000±ß¾å¾º¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢5¥¥í4200±ß¡Á4500±ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ê¤¼¡¢º£Ç¯¤â¿·ÊÆ¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡Û
¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¤Ç¡Ä
¡Ê1¡Ë¿©Âî¤Ë¥³¥á¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯
¡Ê2¡Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¹âÃÍ¤Ç¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë
¡Ê3¡Ë¶È¼Ô¤â¹âÃÍ¤Ç³ÎÊÝ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬Ìó1000±ß¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤òÆü¾ïÅª¤ËÇã¤¦¤¿¤á¤Î¸Â³¦²Á³Ê¤Ï?
¥³¥á¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ó¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤ì°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦²Á³Ê¡Û¥Í¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´¤Ù
¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê
4000±ß¡Á4500±ß:20.3%
4501±ß¡Á5000±ß:16.1%
5001±ß°Ê¾å:32.0%
¡Ö5000±ß°Ê¾å¤À¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬Ìó3³ä¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢5000±ß¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤ä¤Ï¤ê¡¢¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥³¥á¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°Â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¸»º¼Ô¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¿ôÇ¯Á°¡¢2000±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢²Á³Ê¤¬¤³¤ì¤À¤±Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤Æ²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò³§¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»äÃ£¤Ï¡Ö°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼ç¿©¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ðÅª¤Ê¤â¤Î¤È¡¢¼ç¿©¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¿©Êª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤ÎÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Â¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¤¯¤Æ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¡Ö»äÃ£¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Î»×¤¤¤Ï¡¢Î¾Êý¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ó¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë3500±ßÄøÅÙ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡×?
µÈÂ¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤ß¤Ê¤µ¤óÍÍ¡¹¤ÊÅØÎÏ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤ò¤É¤¦Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¯ÉÜ¤Ï¥³¥áÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¢§¡È¥³¥áÁý»º¡É¤Ç°ÂÄê¶¡µë¤ò¿Þ¤ë¡¢¢§ÇÀÃÏ¤òÂçµ¬ÌÏ²½¤·À¸»º¸úÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÀÞ³Þ½ÓÊå¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï2026Ç¯¡Á27Ç¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤âÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¡Û¡ÊÁ´À¤ÂÓÂÐ¾Ý¡Ë
ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô:¡Á3080±ßÊ¬¡ÊÌó2Ëü6000À¤ÂÓ¡Ë
Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô:¡Á2200±ßÊ¬¡ÊÌó25ËüÀ¤ÂÓ¡Ë
º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÀÞ³Þ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö2Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë3500±ßÄøÅÙ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥³¥á¤Ï¼ç¿©¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ²Á³Ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥Ç¡¼¥¿¤¬¼è¤ì¤º¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
¤ä¤Ï¤êÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤ä¡¢¤É¤³¤Þ¤Çµ¡³£¼°¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢ÉÊ¼Á¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤«¡¢¿Í¤Î¼ê´Ö¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
================
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë
¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø
¿´¤Î³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖiMiA¡Ê¥¤¥ß¥¢¡Ë¡×¼çºË