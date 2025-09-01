¤â¤·¹ó½ë¤ÎÃæ¡¢ºÒ³²¤ÇÄäÅÅ¤·¤¿¤é¡Ä¤É¤ó¤ÊÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¡©¡ÈÌ¿¤ò¼é¤ë¡É¹ó½ë»þÂå¤ÎËÉºÒÂÐºö¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÅß¤Î´¨¤µÂÐºö¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ó½ë¤ÎÃæ¤ÇÄäÅÅ¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤È¡¢ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¼«Âð¤Ç¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¡¢»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡Ä¹ó½ë¤Ç¤ÎºÒ³²ÂÐºö
Ê¿Ç¯°Ê¾å¤ËÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡È½ë¤µ¡É¡¡ÀªÎÏ¤Î¶¯¤¤ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤â
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£¤«¤é102Ç¯Á°¡¢ÂçÀµ12Ç¯9·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤¬´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¿È¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤«¡£½ë¤µ¤Ï¤³¤Î¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿Í½ÁÛµ¤²¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢9·î¡¢10·î¡¢¤É¤Á¤é¤âÆüËÜÎóÅç¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¡¢9·î¤Ï70%¡¢10·î¤Ï50¡Á60%¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿Ç¯°Ê¾å¤Ë½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¾Ý³Ø¤¬ÀìÌç¤Î»°½ÅÂç³Ø¡¦Î©²ÖµÁÍµ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê2.5¡î¤â¹â¤¤¡£°Û¾ï¤Ê³¤ÌÌ¿å²¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÀªÎÏ¤Î¶¯¤¤ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢È¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷¤ÏÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤â¡¢2019Ç¯¤ÎÂæÉ÷15¹æ¤¬ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÉ÷¤¬ÆÃ¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÇÌó93Ëü4900¸Í¤¬ÄäÅÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÆâ³ÕÉÜ¤è¤ê¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ê4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÀéÍÕ¸©Æâ¡¦Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤´Þ¤à¡Ë¡£
¡ÖÇ®Ãæ¾É¤¬Ì¿¤ËÄ¾·ë¡×ÌÔ½ë¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ï?
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤ÇºÒ³²ÄäÅÅ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤ÊÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
ºÒ³²´íµ¡´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÏÂÅÄÎ´¾»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¢§¿©ÎÁ¡õ¿å¡¢¢§²ûÃæÅÅÅô¡¢¢§¥«¥¤¥í¡¢¢§µßµÞÈ¢¡¢¢§Èó¾ïÍÑ¥È¥¤¥ì¡¢¢§¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÏÅß¾ì¤ËºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥¤¥í¤Ê¤É¡¢¡Ö´¨¤µ¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¤É¤¦Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
ºÒ³²´íµ¡´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¢§Åà¤é¤»¤¿¿å¤ä¥¿¥ª¥ë¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë2L1ËÜÄøÅÙ¡Ë¡¢¢§¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅà¤é¤»¤¿Êª¤ä¿©ºà¤ÎÊÝÂ¸¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
´¨¤µÂÐºö¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢5¡Á11·îº¢¤Þ¤Ç¹ó½ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½ë¤µÂÐºö¤¬°ìÈÖ¡£ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼¾µ¤ÂÐºö¤â¤Ç¤¹¡£¼¾µ¤¤ÏÂÎÎÏ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É¤¬Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ó½ë»þ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¢§±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¢§·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¢§¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅÅÃÓ¼°¤Î¤â¤Î¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¶»ÏÅª¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÅÅµ¤¤â¿©¤ï¤º¡¢É÷¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¢§¤¦¤Á¤ï¡¢¢§ÊÝÎäºÞ¡ÊÅà¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¡Ë¤³¤È¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢¨ºÒ³²´íµ¡´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÏÂÅÄÎ´¾»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È
°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¹ó½ë¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Ò¤Ê¤¿ºßÂð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»³²¦¡¦ÅÄÂåÏÂÇÏ°å»Õ¤Ë¡Ö¹ó½ë¤ÎÄäÅÅ¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë
ÂÀ¤¤·ì´É¤¬¤¢¤ë¼ó¸µ¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢É¨¤ÎÎ¢¤Ê¤É¡¢É¹¤äÊÝÎäºÞ¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿åÉ÷Ï¤¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤â¸ú²ÌÅª
¢§ÂÎ¤ÎÇ®¤ò³°¤Ë½Ð¤¹
Ì¸¿á¤¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë¿åÅ©¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¤ÇÉ÷¤ò¤¢¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¿å¤¬µ¤²½¤¹¤ëºÝ¤ËÇ®¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤²½Ç®¤ò»È¤¦¤¿¤áºÇ¤â¸ú¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤â¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î½èÃÖ¤ò¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¿©¤ÙÊª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥¥å¥¦¥ê¡¢Çß´³¤·¡£¾ï²¹ÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤¢¤È¤Ï¥ß¥Í¥é¥ë¤ä±öÊ¬¤Ê¤É¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÍ¸ú¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
ºÒ³²¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢½ë¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÇò¤¤Éþ¤òÃå¤ë¤È¤«¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë
¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È ·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø
¤³¤³¤í¤Î³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖiMia¡Ê¥¤¥ß¥¢¡Ë¡×¼çºË
