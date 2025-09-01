ËüÇî³¤³°´Û11¥«¹ñ¤ÇÌ¤Ê§¤¤ÁêÃÌ¡¡·úÀß¹©»ö¤Î²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô
¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï1Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î11¥«¹ñ¤Î³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢·úÀß¹©»ö¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô¤«¤éÈñÍÑ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶¨²ñ´´Éô¤Ï¡ÖË¡Îá½ç¼é¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢ÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤êÂçÊÑ°ä´¸¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£³Æ¶È¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤òÄÌ¤¸¤¿»²²Ã¹ñÂ¦¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ç¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11¥«¹ñ¤Ï¥¢¥ó¥´¥é¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Þ¥ë¥¿¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡£Æ±°ì¤Î¶È¼Ô¤¬Ê£¿ô¤Î¹ñ¤Î¹©»ö¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£