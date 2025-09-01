マツダ新型「CX-5」26年発売へ！ 最新「魂動デザイン」×Mハイブリッド搭載！ 「内装が先進的」「ディーゼル車あるの？」販売店に寄せられた“期待と不安”の声とは？

最新「魂動デザイン」×Mハイブリッド搭載！

マツダは2025年7月10日、「CX-5」の新型モデルを欧州で世界初公開しました。

2025年末の欧州発売を皮切りに、2026年には日本を含む各市場で導入される予定です。

【画像】超カッコいい！ これが「新型CX-5」です！（30枚以上）

販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

9年ぶりの全面刷新！マツダ新型「CX-5」に反響集まる！

CX-5は、2012年に初代モデルが登場したマツダの主力SUVです。

「クルマに命を与える。」ことを目指すマツダのデザイン哲学である「魂動デザイン」を全面採用した第1弾として登場。グローバルで450万台以上を販売した、マツダの最量販モデルです。

現行モデルは2016年に登場した2代目で、改良を重ねながら9年にわたって販売が続けられてきました。

そして、今回のフルモデルチェンジにより3代目となる新型モデルは、デザインや内外装、パワートレインのあらゆる面で刷新が図られています。

欧州仕様は、ボディサイズが全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm。現行モデル（全長4575mm×全幅1845mm×全高1690mm）より少しサイズアップするようです。

エクステリアは、従来のCX-5を踏襲しつつも、フロントおよびリアの灯火類に新意匠が採用されています。とくにデイタイムランニングライトは、新世代SUVである「CX-60」や「CX-80」に類似したデザインです。

また、インテリアは、12.9インチまたは15.6インチのセンターディスプレイを備え、「Googleアシスタント」を搭載するなど、コネクティッド機能と操作性が強化されました。

加えて、新しいヒューマンマシン・インターフェースも採用され、情報の視認性や操作性の向上が図られています。

そして、パワートレインは、マイルドハイブリッドの2.5リッター直噴ガソリンエンジン「e-SKYACTIV G 2.5」に、6速AT「SKYACTIV-DRIVE」を組み合わせた構成となり、駆動方式は前輪駆動および四輪駆動が設定されます。

さらに先進安全装備については、先進運転支援システム（ADAS）を強化することが明言されています。

では、今回欧州で発表された新型CX-5について、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

関東圏のマツダ販売店担当者は次のように話します。

「すでに数多くのお問い合わせをいただいております。

発売は現時点では2026年内の予定ですが、現行モデルのユーザーからの買い替えニーズが高く、『操作性の向上や運転支援システムの追加は期待できる』、『サイズ感が維持されているから、大容量のトランクルームも継承されているのかな』といった声が多く寄せられています。

とくに、静粛性や安全性能の進化に期待を寄せる40〜50代のファミリー層のお客様が多い印象です」

大きな反響がある一方で、新型ではディーゼルが廃止されてしまう可能性が高いことに対して、「ディーゼル特有のトルクの高さや低回転からの力強い加速といった特徴が失われてしまうのは残念」「燃料代高騰の中で、どのくらい維持費がかかるか不安」といった心配の声も聞かれるそうです。

また、関西圏の販売店担当者は次のように話します。

「現時点での詳細な仕様や価格は、販売店まで情報が一切おりてきていない状況です。

ただし、お客様からは『内装がより先進的になって、予防安全性能が向上すると嬉しい』、『音声AIやGoogleマップが使えるGoogleアシスタントの採用に興味をそそられる』といった期待のお言葉をいただくことが印象的です。

同時に、『燃費とパワーを見ると改良というには微妙なところがある』、『マツダの強みであるディーゼルを廃止してしまうと、エンジンのラインナップが少し寂しい』といったご意見もいただいております。

マツダの人気車種として、多くの方がご予約いただくことが予想されますが、ディーゼルエンジンをお考えの方には発表前のこのタイミングでの購入をご案内しております。

多くのお客様をお待たせしてしまっている状況ではございますが、続報をお待ちいただけますと幸いです」

※ ※ ※

今回のフルモデルチェンジでは、CX-5の原点である「人馬一体」や「魂動デザイン」の思想を継承しつつ、室内空間や先進装備の刷新がなされています。

なお、現行モデルの価格（消費税込）は290万9500円から422万5100円となっていますが、新型モデルに関しては未発表です。

詳細なスペックや価格についての追加情報の発表が待たれます。