◆京滋大学リーグ 京都先端科学大３―２びわこ成蹊大（１日・わかさスタジアム京都）

２―２の延長１０回一、三塁、びわこ成蹊大先発・小松勇輝（３年）は左翼越えのサヨナラ二塁打を浴びた。１５２球の熱投も報われず、「エースとして勝たせたかった」と唇をかんだ。

９回無死満塁の場面ではこの日最速の１４８キロを記録した。このピンチを無失点で抑えるなど粘投。勝利まであと一歩だった。

最速１５１キロ右腕は、龍谷大平安時代、２年秋に１試合だけベンチ入りを果たすも、常にメンバー外。最速も１３０キロ前半だった。悔しい結果に終わったが、「大学では絶対に活躍する」とかける思いは誰よりも強かった。引退から大学入学までの半年間で体重を１０キロ増量。山田秋親監督は「がんばれる子なんやな」と成長を確信。指揮官の期待通り、１年秋からチームの中心となり、最速も約２０キロ更新した。

この秋へ向けては、ウェートとボックスジャンプで筋肥大と体の連動をテーマにトレーニングを重ねてきた。「デットリフトは２４０キロを３回あげている。１日３時間くらいを週２回やってきた。他はジャンプトレーニング」と鍛錬を怠らない。

５リーグ対抗戦でも優勝し、勢いに乗っている京滋リーグ。「目標はプロ入り」と語る小松が、台風の目となるかもしれない。