¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¡È4Îó8¿Í¾è¤ê¡ÉFR¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¡ª ¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×Ä¶¤¨¤ÎµðÂç¥Ü¥Ç¥£¡õ¡È¤á¤Á¤ã¹­¥Ã¼ÖÆâ¶õ´Ö¡É¤¬Ì¥ÎÏ¡ª ¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤Î3Îó6¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡ª 1Âå¸Â¤ê¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©

¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËµðÂç¤ÊFR¥ß¥Ë¥Ð¥ó
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¯¡¢¹¤µ¤â¤æ¤È¤ê¤â·å°ã¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤Î»Ñ¡£
¡¡¹ñ»º¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ë°ìÂæ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥È¥è¥¿¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÈµðÂç¡É¤Ê¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¡È4Îó8¿Í¾è¤ê¡ÉFR¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢2019Ç¯12·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ÎH300·Ï¤Ç¡¢¾¦ÍÑ¼ÖÍ³Íè¤Î¿®ÍêÀ¤òÁÃ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î²÷Å¬À¤È¾å¼Á´¶¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5300mm¡ßÁ´Éý1970mm¡ßÁ´¹â1990mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3210mm¤È¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ò¾å²ó¤ëÆ²¡¹¤¿¤ëÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤ÏÂç·¿¤Î¥°¥ê¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢½Å¸ü¤Ç°Ò¸·¤¢¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ë¤ÏL»ú·¿¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢Ã¼Àµ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸å¤í»Ñ¤ò±é½Ð¡£
¡¡17¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÆâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ë¶âÂ°Ä´¤äÌÚÌÜÄ´¤Î²Ã¾þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ãæ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ý¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¼þ¤ê¤ÎÂ¤·Á¤â¾å¼Á¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤«¤éÁª¤Ù¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¹Âç¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼ÆâÄ¹3290mm¡ßÉý1735mm¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¹ñ»º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡ÖPremium¡×¤Ç¤Ï6¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¡¢2ÎóÌÜ¤È3ÎóÌÜ¤ËÆÈÎ©¼°¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¤òÇÛÃÖ¡£
¡¡ËÜ³×Ä¥¤ê¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÅÅÆ°¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²¹Ç®µ¡Ç½¤Þ¤ÇÈ÷¤ï¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖG¡×¤Ï8¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢4ÎóÌÜ¤Ë¤Ï6¡§4Ê¬³ä¤Î¥Á¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¡£
¡¡»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤òÀÑ¤à¥·¡¼¥ó¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÇ¿·µ»½Ñ¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¼Ö¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¡¢µðÂç¤Ê¼ÖÂÎ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»Ù±çµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï2.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ177ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯450Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢6Â®AT¤ÈFR¶îÆ°Êý¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÁ¤Ê¼ÖÂÎ¤òÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁö¤é¤»¤ëÎÏ¶¯¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï2024Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç¡ÖG¡×¥°¥ì¡¼¥É¤¬642Ëü1000±ß¡¢¡ÖPremium¡×¥°¥ì¡¼¥É¤¬672Ëü1000±ß¤È¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¹â³ÛÂÓ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¼ç¤ËË¡¿Í¼ûÍ×¤äVIPÁ÷·Þ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ë¡¿Í»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLM¡×¤¬¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤ÏÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¡¢°ìÂå¸Â¤ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯8·î¸½ºß¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢300Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é1100Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£