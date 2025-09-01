関東大学ラグビーの対抗戦、リーグ戦（ともに１３日開幕）の開幕会見が１日、都内で行われた。今年から適用ルールの変更で大学チームの公式戦の試合会場でスポンサー企業名入りのロゴを掲出したジャージーが着用可能になる。昨季対抗戦優勝の早大・大田尾竜彦監督は「ネガティブな意見はなかった。学生たちも責任感が１つ上がると思うし、金銭面でサポートしていただいている方がいて、（活動が）成り立つことを勉強できると思う。僕は非常にいいことだと思います」と前向きに受け止めた。

大学ラグビーも一流の指導者を抱えている。「現実的に（大学も）プロコーチを抱えることも増えているので。（指導者の給料面を含め）資金面は非常に重要なので、助かると思います。各大学も現場の難しさは分かっていて、ご理解いただけている。企業の皆様にサポートしていただけるので、非常にいいことだなって思います」と感謝の思いを口にした。

１３日の秋季初戦（北海道）では日体大と対戦する。昨季は対抗戦を制したが、日本一を決める全国大学選手権では決勝で帝京大に敗れている。ＣＴＢ野中健吾主将は、今季のチームを漢字一文字で「繋」と記し「チームがどんな状況でも試合に出ている選手だけでなく、チーム全員１６０人が同じ方向を向いて、つながってやっていくのが、日本一に向けては大事なことだと思う。チームがやるべきことに対して、全員がコミットすることを大切にしていきたい」と意気込んだ。