一同が大絶賛。歌謡グループ・SHOW-WAの塩田将己が8月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、美しい口笛を披露した。

【映像】SHOW-WA・塩田将己の口笛クラシック演奏

オリエンタルラジオの藤森慎吾がMCを務める当番組は、文字通りカフェがコンセプト。ボートレース予想やミニゲームの勝者はご褒美としてスイーツを堪能できる一方、敗者は罰ゲームをするのがルールだ。ここで、ABEMAアナウンサー・藤田かんなが「口笛、気になっていたんです。罰ゲームとしていいですか？」とリクエスト。共演のSHOW-WA・塩田将己は口笛が得意とのことで、敗者の2.5次元俳優・柏木祐介、SHOW-WA・向山毅らは、その口笛に合わせて即興ダンスを踊ることになった。

パフォーマンス前、藤森が「口笛がすごいってどういうことなの？」と聞くと、塩田は「声でできることが、全部できちゃうんですよ、口笛で」と説明。「例えばビブラートでしたり、フェイクができちゃう」とし、「これでクラシックを吹くんで、踊っていただきたいと思います」と宣言した。

そのまま、塩田は有名クラシック曲を口笛で演奏。そのクオリティに藤森らが「上手！」「めちゃくちゃ上手い」などと感心すると、ファンからも「シュールや」「すばらしい」「おもしろい」「すごい」「口笛さいこーー」「うますぎる」「口笛すごーい」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

