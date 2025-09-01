timelesz松島聡＆猪俣周杜vs橋本将生＆篠塚大輝、新企画で予想外の結末が
8人組グループ・timeleszが出演する、9月2日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）は、新企画「アーユーハングリーマン」の後半戦を放送。“今からお好み焼きを食べに行く外国人”と出会うべく、松島・周杜チームvs将生・篠塚チームが挑む本気のロケバトルがついに完結する。
【写真】次なる一手に頭を悩ませる松島聡&猪俣周杜
日本へやってきた外国人観光客の皆さんをtimeleszがおもてなししようという、インバウンド時代ならではのグルメロケ企画「アーユーハングリーマン」。メンバーが街へと繰り出し、道行く外国人に「今から何を食べに行くんですか？」と質問。その方々から挙がった日本食を一緒に食べに行くのだが…番組が決めた、ある日本食を食べたいという外国人に出会うことができれば、ミッションクリア。ただし、出会うまでロケは終われない。
しかも、目的とは違う日本食を外国人が挙げても、必ず一緒に食べ終わるまで付き合わなければならない――！「アーユーハングリーマン」とは、番組史上屈指の難易度の高さを誇るロケバトル企画だ。
前回の放送では、松島と猪俣、橋本と篠塚がそれぞれペアを組み、「お好み焼き」を食べに行こうとしている外国人を探し求めるロケへと出発。両チームともに街中を駆け回り、「アーユーハングリー？」と積極的に声をかけるも、“お好み焼き外国人”は一向に見つからず、「うどん」や「寿司（すし）」、さらには「コンビニエンスストアのおにぎり」を一緒に食べることに。
そして今回、いよいよ後半戦へ突入。ロケ開始から3時間が経ち、いまだにゴールが見えてこない状況の中、「松島・周杜チーム」は、スタート地点の東京タワーから、外国人にも大人気のデジタルアート・ミュージアム「チームラボ・ボーダレス」がある麻布台ヒルズ周辺を攻めることに。一方の「将生・篠塚チーム」は、やはり外国人観光客が多く集まる銀座の街へ舞台を移そう、という作戦に打って出る。果たして、奇跡のミッション成功なるか。
