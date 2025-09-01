¥Õ¥¦¥»¥ó¥«¥Å¥é¡¢¥É¥é¥Þ¡ØLove Sea¡Á°¦¤Îµï¾ì½ê¡Á¡ÙED¼çÂê²Î¡Ö·¯¤ÈËÍ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹
¥Õ¥¦¥»¥ó¥«¥Å¥é¤¬¡¢¡Ö·¯¤ÈËÍ¡×¤ò9·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢8·î11Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó(´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)ÊüÁ÷¤ÈFODÆÈÀêÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØLove Sea¡Á°¦¤Îµï¾ì½ê¡Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²Î»ì¤È³¤ÊÕ¤ÎÇÈ¤Î²»¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀûÎ§¤¬Èþ¤·¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÎø°¦¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥Õ¥¦¥»¥ó¥«¥Å¥é¤é¤·¤¤ÍªÁ³¤È¤·¤¿¶ÊÄ´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥µ¥Ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊÍ×ÁÇ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²Æ¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºî»ì¡¦²Î¾§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·¯¤ÈËÍ¡×
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥ê¥ê¡¼¥¹URL¡§https://linkcloud.mu/a09cf79c
