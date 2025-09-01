約138万円！ 日産「新コンパクトSUV」発表に大反響！ 全長4m以下“ちょうどイイボディ”×「真っ黒仕立て」に「高級感あってカッコイイ」の声も！ 「マグナイト KUROスペシャルエディション」印国仕様に注目！

特別感あるブラック仕様に反響集まる！

日産がインド市場に投入しているコンパクトSUV「マグナイト」に、新たな特別仕様車が加わりました。

2025年8月6日、同国で正式に発売された「マグナイト KUROスペシャルエディション」は、その名のとおり“黒”をテーマに仕立てられたモデルで、従来のラインナップとは一線を画す存在感を放っています。

【画像】超カッコいい！ これが“真っ黒”な日産「新コンパクトSUV」です！（30枚以上）

その仕様に、ネット上では多くの反響が集まっています。

内外装真っ黒な仕立てがカッコイイ！

マグナイトは2020年にインドで初登場したコンパクトSUVで、全長3994mm×全幅1758mm×全高1572mm、ホイールベース2500mmという都市部でも取り回しのしやすいサイズ感が魅力の1つとなっています。

一方で、外観の見映えも損なわない絶妙なバランスを実現しています。

同じ日産のコンパクトSUV「キックス」と比べると全長でやや短いものの、デザイン性の高さから実際に目にした際には小ささを感じさせません。

今回登場したKUROスペシャルエディションは、マグナイトの新しい魅力を打ち出すために徹底して黒を基調とした点が大きな特徴です。

エクステリアではフロントグリルガーニッシュやロアガーニッシュ、さらにはドアガーニッシュやドアハンドル、ルーフレールまでもブラック仕上げとし、足元のホイールも専用のブラックデザインを採用しています。

これにより、標準仕様よりも力強さと高級感が際立ち、コンパクトSUVながらもワンクラス上の雰囲気を演出しています。

また、バンパー両端に配置された「ライトセーバー」と呼ばれる独特のデザイン要素も、KURO仕様では黒い外装と組み合わさることで存在感がより鮮明に浮かび上がります。

街中で見かけた際にもひと目で特別なモデルだとわかる仕上がりになっているといえるでしょう。

インテリアについても従来のオレンジトリムからブラックトリムへと変更されており、車内全体に落ち着いた印象を与えています。

単なるカラーチェンジにとどまらず、黒で統一された室内はスポーティさと上質感を兼ね備え、乗る人の気分を高めてくれる空間となっています。

装備面では、液晶メーターやワイヤレス充電機能、さらにはAndroid AutoやApple CarPlayに対応したインフォテイメントシステムが標準で備わっています。

日常の利便性をしっかり確保しているため、ファーストカーとしても十分な機能性を持ち合わせているといえるでしょう。

価格は83万ルピー、日本円でおよそ138万円となります。

インド市場のエントリーSUVとしては手の届きやすい水準でありながら、特別仕様ならではの高い質感を実現している点が魅力です。

一方で、先進的な運転支援システムである「プロパイロット」などは設定されていないため、安全装備という面では欧州市場や日本市場で販売されている同社のモデルに比べて見劣りする部分もあります。

しかしながら、インドにおける競争の激しいエントリーSUV市場においては、この価格帯と仕様の組み合わせは十分に魅力的で、存在感を強めることは間違いないでしょう。

※ ※

そんなマグナイト KUROスペシャルエディションにネット上では、「黒で統一されたデザインがめっちゃカッコいい！」「普通のマグナイトとは別格の都会的な雰囲気だ」と、デザインに魅了された声が上がっています。

また、「この価格でこの特別感はすごい。コスパ抜群で欲しくなる！」と、価格と質感のバランスを高く評価する意見も。

さらに、「高級車のような迫力があって、コンパクトSUVとは思えない存在感」と、黒の外装によるプレミアムな印象に驚く声や、「日常使いに必要な装備がしっかり揃っているし、十分」「シンプルな安全装備でも、この価格なら全然納得」と、市場ニーズに合った仕様だと支持する声も見られました。