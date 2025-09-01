¤Æ¤ó¤Á¤à¡Ê31¡Ë¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¹õ¿åÃå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×
¡¡YouTuber¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¤³¤È¶¶ËÜÅ¼²Î¡Ê31¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ä±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Æ¤ó¤Á¤à¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¿åÃå»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¹¤ÎÆ°²è¤ä¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Æ¤ó¤Á¤à¡£
¡¡8·î31Æü¤Ï¡¢ÏÓ¤äÇØÃæ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¹õ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö±Ç¤¨¤¿¸å¤Ï¿¿·õ¤Ë¥¬¥Á±Ë¤®¡×¤È¡¢¿å±ËË¹¤È¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ·»È¤Æ¤ó¤Á¤à¡×¡Ö¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿å±ËË¹¤Æ¤ó¤Á¤à¡¢¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë