¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¡ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡×¤Ï31Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¡ÖÆ£»ÞMYFC¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤ò¾¡¤ÁÅÀº¹ ¡È4¡É ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢3Ï¢¾¡Ãæ¤ÎV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¡£

Á°È¾9Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢32Ê¬¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤¿ß·ÅÄ¤¬¥¨¥¸¥¬¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥·¥åー¥È¡£

ºÇ¸å¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»³¸ý·Ö¡£

¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´ー¥ë¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£

1ÂÐ1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤Ç¥¨¥á¥ë¥½¥ó¤ä³ÞÌø¤òÅêÆþ¤·¡¢¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£

·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾30Ê¬¡£

º¸¥µ¥¤¥É¤Î¹¶·â¤«¤é¡¢³ÞÌø¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡£

¥êー¥°¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë¡¢¼«¿È15¥´ー¥ëÌÜ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£

2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î4Ï¢¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥¸¥§¥º¥¹Áª¼ê¡Ë

¡ÖÆ£»Þ¤ÏÆñÅ¨¤Ç¤­¤ç¤¦¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤¬Á´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿¡×

¡Ê¹âÌÚ ÂöÌé´ÆÆÄ¡Ë

¡Ö¤­¤ç¤¦¤À¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤¹¤ë²æËý¶¯¤µ¤ÈÇ´¤ê¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¡×

¥×¥ìー¥ª¥Õ·÷Æâ¡¢¾å°Ì6°Ì¤Þ¤Ç¤Î½ç°ÌÉ½¤Ç¤¹¡£

V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ï3°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡ÅÀ51¤Ï¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ2°Ì¤Î¡ÖÀéÍÕ¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¼ó°Ì¤Î¡Ö¿å¸Í¡×¤Ïº£Àá°ú¤­Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢¾¡ÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«2¤Ë½Ì¤Þ¤ê¡¢¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

J2¥êー¥°¤Ï»Ä¤ê¤¬ ¡È10»î¹ç¡É ¤Ç¤¹¡£

V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ï¼¡Àá¡¢13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç5°Ì¡ÖRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¡×¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£