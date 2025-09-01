TREASURE、MVで“TREASUREだけの楽園”表現 愛のすべてを詰め込んだ『LOVE PULSE』リリース
10人組グローバルボーイズグループ・TREASUREが、きょう9月1日に3rd MINI ALBUM『LOVE PULSE』をリリースした。
【動画】カラフルで華やか！「PARADISE」MV
今回の作品は、アルバムタイトルが示すように“愛（LOVE）”と“脈拍（PULSE）”をテーマに、多彩な感情を音楽で表現。ときめきや喜びから、切なさや別れの痛みまで、愛のすべてを詰め込んだ1枚となっている。
タイトル曲「PARADISE」は、レトロな雰囲気をただよわせるディスコパンクジャンルの曲で、ビートの上を軽快に彩ったブラスサウンドとグルービーなベースギターラインが耳元をひきつける楽曲。同日公開されたミュージックビデオでは、カラフルで華やかな映像美と弾けるメンバーの姿が“TREASUREだけの楽園”を描き出している。
今年の夏は『SUMMER SONIC 2025』『a-nation 2025』など日本を代表する夏の大型フェスに立て続けに出演し“ライブ型アーティスト”として圧倒的な存在感を放つTREASURE。自身3度目となるJAPAN TOUR『TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』が10月より開催される。
【動画】カラフルで華やか！「PARADISE」MV
今回の作品は、アルバムタイトルが示すように“愛（LOVE）”と“脈拍（PULSE）”をテーマに、多彩な感情を音楽で表現。ときめきや喜びから、切なさや別れの痛みまで、愛のすべてを詰め込んだ1枚となっている。
タイトル曲「PARADISE」は、レトロな雰囲気をただよわせるディスコパンクジャンルの曲で、ビートの上を軽快に彩ったブラスサウンドとグルービーなベースギターラインが耳元をひきつける楽曲。同日公開されたミュージックビデオでは、カラフルで華やかな映像美と弾けるメンバーの姿が“TREASUREだけの楽園”を描き出している。
今年の夏は『SUMMER SONIC 2025』『a-nation 2025』など日本を代表する夏の大型フェスに立て続けに出演し“ライブ型アーティスト”として圧倒的な存在感を放つTREASURE。自身3度目となるJAPAN TOUR『TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』が10月より開催される。