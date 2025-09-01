【MLB】ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）

【映像】劇的サヨナラ弾→カーショー＆フリーマンが“わちゃわちゃ”

ドジャースの山本由伸投手が先発登板した一戦は、土壇場で勝ち星こそ消えたが、最後は代打ウィル・スミスの劇的サヨナラ弾で決着。歓喜の輪の中で、ベテランたちが大はしゃぎする姿が映し出された。

山本は序盤から安定感抜群の投球を披露。直球と変化球を巧みに織り交ぜ、相手打線を翻弄した。この日は7回98球を投げ、被安打4、失点1、10奪三振とエースらしい内容。勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りたが、8回に2番手スコットが2死から連打を許すと、キャロルに同点3ランを浴び、山本の白星は消えてしまった。

嫌な流れを断ち切ったのは、9回裏に訪れた代打スミスの一打だった。先頭打者として登場すると、相手カーティスの2球目、96.4マイル（約155.1キロ）の速球を完璧に捉え、打球は左中間スタンドへ一直線。打った瞬間にスタジアムが総立ちとなる劇的なサヨナラホームランで試合を決めた。代打でのサヨナラ弾はキャリア通算4度目となる。

ダイヤモンドを一周してホームベースへ戻ってきたスミスを、チームメートが総出でお出迎え。テオスカー・ヘルナンデスのひまわりの種シャワーが飛び交い、輪の中心でスミスは仲間たちと喜びを分かち合った。大谷翔平もその後ろで飛び跳ねながら喜びを表現。さらに、ベテランのフリーマンとカーショーが抱き合ってはしゃぐ姿が映され、球場は大歓声に包まれた。実況の石黒新平アナウンサーも「鮮やかな弧を描いていきました。このブルーの空に映えました。ドジャースサヨナラ勝ち！」と興奮気味に伝えた。

山本の勝利は消えたものの、代打スミスの1発とベテラン勢のはしゃぎっぷりが、最高の余韻を残す一戦となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）