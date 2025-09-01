¡ØQ¤µ¤Þ!!¡Ù¸ø¼°¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤á¤°¤ê¡È°ÛÎã¡É¤Î¤ª´ê¤¤¡Ö¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØQ¤µ¤Þ!!¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬1Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØQ¤µ¤Þ!!¡Ù3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤ò¤á¤°¤ê»ëÄ°¼Ô¤Ë¡È°ÛÎã¡É¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¿À²òÅú¡É¤â¡Ä³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿INI¡¦¹âÄÍÂçÌ´
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Öº£Ìë¤ÎQ¤µ¤Þ!!¤Ï ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÖÁÈ½ªÎ»»þ´Ö¤¬¿ôÊ¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÈÖÃÙ¤¤ÃÏ°è¤Ç¤è¤ë9»þ54Ê¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·ëËö¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ú¤è¤ë9»þ54Ê¬¡Û¤Þ¤Ç¤Ï¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£³»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Îº£²ó¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¡Ö¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸©¤ËÍè¤¿¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦Àä·Ê¡¦Ì¾½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÀä·Ê¡¦Ì¾½ê¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤ä²¹Àô¡¢¾ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¡Ö¤ï¤¬¸©¤¬¸Ø¤ëNo.1Àä·Ê¡¦Ì¾½ê¤Ï¤³¤³¡ª¡×¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£ÃÏ¸µ¼«Ëý¤ÎÀä·Ê¡¦Ì¾½ê¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
