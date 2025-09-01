ºÒ³²»þ¤Î¥Ç¥Þ25%°Ê¾å¤¬·Ð¸³¡ÖÈÝÄê¤·¤Æ¤â³È»¶¡×¡Ö¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
9·î1Æü(·î)¡¡»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸áÁ°5»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£·îÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤ÈºÒ³²»þ¤Î¥Ç¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç25%°Ê¾å¤¬ºÒ³²»þ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤ä¥Ç¥Þ¤Ê¤É¤ËÀÜ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤¬º£Æü9·î1Æü¤Î¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ë½»¤à10Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷1200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤Îµõµ¶¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢25.5%¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢10Âå¤¬ºÇÂ¿¤Î41.5%¡£20Âå¤¬31%¡¢30Âå¤¬29.5%¤È¼ã¤¤À¤Âå¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡£4¿Í¤Ë1¿Í¤¬ºÒ³²»þ¤Ë¥Ç¥Þ¤Ê¤É¤ËÀÜ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¾åÇ°¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾åÇ°¡Öº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤ËÀéÍÕ¸©¤ÎÀÐÌý¥³¥ó¥Ó¥Êー¥È¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤«ÆÇ¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é±«¤ËÅö¤¿¤ë¤È»à¤Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ç¥Þ¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¡¢¤³¤ì¡Ö¥Ç¥Þ¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÝÄê¤·¤Æ¤â³È»¶¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìµ»ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
»ûÅç¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÈÝÄê¤·¤Æ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤ò¼ÂºÝ¤ËÎ®¤¹¤Î¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤Î¾ðÊó¹©ºîµ¡´Ø¤¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤ïー¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç³È»¶¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢°ìÄê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÆ¬°¤¤¥ä¥Ä¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¹¤Þ¤ì¤ÐÃ¯¤«°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡×
»ûÅç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¾åÇ°¡Ö³ÎÎ¨ÏÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¿Í¸ý¤Î3³ä¤°¤é¤¤¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â±¢ËÅÏÀ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¥Ç¥Þ¤Ç¤â¶¯¤¯¿®¤¸¤ë¿Í¤¬3%¤Ç¤â¤¤¤ì¤Ð¥é¥Ã¥ー¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤ÎKGB¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌµ»ë¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×