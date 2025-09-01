NEE¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØºÆÀ¸²ÄÇ½¡Ù¾ÜºÙ²ò¶Ø¡£YouTubeÀ¸ÇÛ¿®·èÄê¤â
NEE¤¬¡¢3¿ÍÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØºÆÀ¸²ÄÇ½¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆÅù¤Î¾ÜºÙ¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÈà¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¼¨º¶¤¹¤ë´üÂÔ´¶°î¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØºÆÀ¸²ÄÇ½¡Ù¡£Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¢µ¯»à²óÀ¸¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡ÖºÇÄã¤Î¾Ú¡×Â¾¡¢¿·À¸NEE¤ÎÌ¤Íè¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿9¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢NEE¤Î1Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤¿Ìó2»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤¯¤¥¡ÊVo¡Ë¤ÎµÞÀÂ¤ò¼õ¤±°ì»þ¤ÏÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ë¤è¤êÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ2024Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãÅìµþ¡¢²Æ¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¡ä¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢Äø¤Ê¤¯¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãEXOTIC METTYA HENSHIN TOUR¡ä¡¢3¿ÍÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤ä¡¢FC¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¿·À¸NEE»ÏÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ÖÂç»°¸µ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´Þ¤Þ¤º3¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ó¤À2025Ç¯8·î³«ºÅ¤Î¡ãÂçºå¾ë¡¢¡¢²Æ¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¡ä¤Þ¤Ç¡¢ÁÔÀä¤Ê1Ç¯¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤¿Âçºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãEXOTIC METTYA HENSHIN TOUR¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤è¤ê¡¢¡ÖÉÔ³×Ì¿Á°Ìë¡×¤Û¤«ÂåÉ½¶Ê´Þ¤à10¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎËÄÂç¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ÎµÏ¿¤ò¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¯´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤ªÂ£¤ê¤¹¤Ù¤¯¡¢È¯ÇäÆü¤¬2025Ç¯10·î22Æü¤«¤é2025Ç¯10·î29Æü¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÊâ¤ß¡¢£³¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¡¦¶ì¤·¤ß¡¦´õË¾¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢Ç»Ì©³î¤ÄÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖEXOTIC METTYA GENTEIÈ×¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÓ»þ·×¡È¤º¤Ã¤ÈNEE»þ¥¦¥©¥Ã¥Á¡É¤È¡¢¡È¥Ð¥ó¥É¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯¡§¿·¤·¤¤ÏÇÀ±/¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¡É¤¬ÉÕÂ°¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×µÚ¤ÓEXOTIC METTYA GENTEIÈ×¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢11·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ãNEE 10th TOUR¡ÖEXOTIC METTYA SAISEI¡×¡ä¤Ø¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤´¾·ÂÔÃêÁª·ô¤¬·èÄê¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÍ½Ìó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢NEE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ç¥âCD¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÅù¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØºÆÀ¸²ÄÇ½¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼4¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë9·î1Æü20»þ¤è¤ê¡¢NEE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØºÆÀ¸²ÄÇ½¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡ËVIZL-2475 / ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
EXOTIC METTYA GENTEIÈ×¡ÊCD+Blu-ray+GOODS¡ËVOSF-14681 / \ 12,100 (ÀÇ¹þ) ¢¨VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¢¡CD¼ýÏ¿¶Ê¡ÊÁ´9¶Ê¡Ë
01.ºÆÀ¸
02.¿·¤·¤¤ÏÇÀ±
03.¥Þ¥Ë¥Ã¥¯
04.¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼
05.ºÇÄã¤Î¾Ú
06.¤³¤Î³¹
07.Ç®Ë½Áö
08.»ÀÁÇ
09.¤Þ¤Ìá¤·
¢¡BD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¡ÖSIREN to SIREN¡× -Documentary of NEE 2024~2025-
¢¡ÖEXOTIC METTYA HENSHIN¡× at Zepp HANEDA 2024.12.04
¥Ü¥¤ÏºÇ¶¯
Ëü»ö»×ÄÌ
¶åµ´
»ÀÁÇ
¥Þ¥Ë¥Ã¥¯
Âè°ì¼¡À¤³¦
DINDON
À¸Ì¿ëð²Î
ÉÔ³×Ì¿Á°Ìë
·îÍËÆü¤Î²Î
¢¡GOODS
¤º¤Ã¤ÈNEE»þ¥¦¥©¥Ã¥Á
¥Ð¥ó¥É¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯¡§¿·¤·¤¤ÏÇÀ±/¥Þ¥Ë¥Ã¥¯
¢¡ÉõÆþÆÃÅµ
NEE 10th TOUR¡ÖEXOTIC METTYA SAISEI¡×¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤´¾·ÂÔ ÃêÁª·ô
¢§±þÊç´ü´Ö¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢§²ñ¾ìµÚ¤Ó¤´ÅöÁª¿Í¿ô¡§
2025Ç¯
11·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¡LIQUIDROOM¡¡¡Ú10Ì¾ÍÍ¡Û
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¶âÂô EIGHT HALL¡¡¡Ú5Ì¾ÍÍ¡Û
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç LIVE VANQUISH¡¡¡Ú5Ì¾ÍÍ¡Û
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¹â¾¾ DIME¡¡¡Ú5Ì¾ÍÍ¡Û
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜºê¡¡LAZARUS¡¡¡Ú5Ì¾ÍÍ¡Û
11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS.¡¡¡Ú8Ì¾ÍÍ¡Û
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚ PENNY LANE 24¡¡¡Ú8Ì¾ÍÍ¡Û
12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÀçÂæ darwin ¡Ú5Ì¾ÍÍ¡Û
2026Ç¯
01·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë ¡Ú10Ì¾ÍÍ¡Û
01·î18Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch ¡Ú10Ì¾ÍÍ¡Û
01·î30Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ Zepp DiverCity TOKYO ¡Ú10Ì¾ÍÍ¡Û
02·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë ¡Ú5Ì¾ÍÍ¡Û
¢¨»²²Ã¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¤Î¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ß¤´±þÊç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤´ËÜ¿Í¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É°ì¤Ä¤Ë¤Ä¤°ì¸ý¤Î¤ß¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö¤Î±ä´ü¤äÃæ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜ»Üºö¤â±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅöÆü¤Î½¸¹ç»þ¹ï¤Ï¡¢¤´ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸ø±éÁ°¤Î¤´ÅÔ¹ç¤òÍ½¤á¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÃêÁª±þÊç¤Ë¤Ï´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¿½¹þÄù¤áÀÚ¤ê°Ê¹ß¤Î¤´±þÊç¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¡¢¿½¹þ¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤Ï3rd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¡×ÉõÆþÍÑ»æµÚ¤ÓµºÜ¤Î±þÊçURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
NEE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼
2025年10月29日発売 3rdアルバム「再生可能」
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÚCD+Blu-ray¡Û VIZL-2475 / ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
EXOTIC METTYA GENTEIÈ×¡ÚCD+Blu-ray+GOODS¡Û VOSF-14681 / \ 12,100 (ÀÇ¹þ) ¢¨VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¢§ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12»þ¤Þ¤Ç
¢¡Á´¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ
¥Ç¥â²»¸»Æþ¤êCD ¡ÖDEMO 13¡×
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤ÎNEE 3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¡×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀèÃå¤Ç¶¦ÄÌÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
2025年10月29日発売 3rdアルバム「再生可能」
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÚCD+Blu-ray¡Û VIZL-2475 / ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
EXOTIC METTYA GENTEIÈ×¡ÚCD+Blu-ray+GOODS¡Û VOSF-14681 / \ 12,100 (ÀÇ¹þ) ¢¨VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¢§ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online
¡¦Amazon.co.jp
¡¦VICTOR ONLINE STORE
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãNEE 10th TOUR¡¡¡ÖEXOTIC METTYA SAISEI¡×¡ä
2025Ç¯
11·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¡LIQUIDROOM¡¡¡¡ 18:00/19:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¶âÂô EIGHT HALL 16:15/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç LIVE VANQUISH 16:30/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¹â¾¾ DIME 16:30/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜºê¡¡LAZARUS 16:30/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS. 16:15/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚ PENNY LANE 24 16:15/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÀçÂæ darwin 16:30/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
<2026Ç¯>
01·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë 16:00/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
01·î18Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch 16:00/17:00 1F ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/2F »ØÄêÀÊ\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
01·î30Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ Zepp DiverCity TOKYO 18:00/19:00 1F ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/2F »ØÄêÀÊ\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
02·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë 16:30/17:00 \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¡§https://neeofficial.jp/
