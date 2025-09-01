23年間、第一線を走り続けるミルナー…プレミア史上2番目の最年少得点記録を保持し、史上2番目の最年長得点記録を更新
ブライトンに所属する39歳のMFジェームズ・ミルナーが6シーズンぶりのゴールを記録した。
31日に開催されたプレミアリーグ第3節でブライトンはマンチェスター・Cをホームに迎えた。ベンチスタートとなったミルナーは、0-1と1点のビハインドを背負って迎えた後半15分にピッチへと送り込まれる。すると、22分、PKを得ると、キッカーを務めたミルナーがきっちりと沈めて試合を振り出しに戻した。
ミルナーの公式戦でのゴールは、2019-2020シーズン以来、実に6シーズンぶりとなった。勢いに乗ったチームは44分、MF三笘薫のアシストからMFブラヤン・グルダが決勝点を奪い、2-1の逆転勝利を収めた。
英『BBC』によると、39歳239日のミルナーのゴールはプレミアリーグ史上2番目の最年長得点記録になったという。1986年1月4日生まれのミルナーは02-03シーズンにリーズでプレミアリーグデビューを飾り、02年12月にはサンダーランド戦で初ゴールを記録。16歳356日でのゴールは当時のプレミア史上最年少得点記録となっていた。
それから23年後、プレミアリーグで1ゴールを積み上げたミルナーは「簡単なことではないが、経験が役に立ったね。(負傷の影響で)昨シーズンが最後のシーズンになるかもしれないと思ったけど、勝利した試合でゴールを決められて本当に良かったよ」と喜びを表した。
なお、プレミアリーグの最年長得点記録はテディ・シェリンガムの40歳268日、最年少記録はジェームズ・ボーンの16歳270日となっている。
