坊主しか使わないはずの風呂の排水溝に長い長い毛詰まり。その真相は、ホラーか？煩悩か？【漫画家インタビュー】
風呂場の毛詰まりに悩まされた作務衣を着た坊主たち。業者の手元を見ると、どうやら長い長い毛が排水溝に詰まっていたようです。坊主しか使わないはずのこの風呂場、果たして犯人は誰？今回は「煩悩」を軸にした4コマを集めました。
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
風呂場と思われる場所の配管に毛詰まりが起こり、業者さんに詰まりを解消してもらっている様子が描かれています。しかしずらりと並ぶ依頼主を見るとどうやら坊主。作務衣を着ているところを見ると、寺や神社の住職のようです。毛詰まりを起こした髪の毛を見ると…長い。ホラーなのか、あるいは髪の長い女性を連れ込んでいるのか、はたまた…。
雪のヤドカリさんはめっちゃ金に余裕のあるぼろ儲け坊主についてどう思いますか？
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：唐突ですね！？金持ちの坊さんに何かされましたか…？
うーん、実際私のところの菩提寺がそのタイプなんですよね。
お父さんの代までは質素そのもの、雨が降ってもボロボロのスクーターで檀家を回ってるような人だったんですが、息子の代になった途端金の匂いがし始めまして…
真っ赤なフェラーリで檀家を回り、金の延べ棒で木魚を叩き、すべての歯にダイヤモンドを埋め込み法話のたびに口元を煌めかせていました。
今はその人の息子が寺を継いだようなんですが、ヘリコプターで檀家回りしてます。
着陸のたびに実家の瓦が吹き飛ぶので、やはりぼろ儲け坊主は好かんなあという印象です。
「夜が明けるまで何があっても蔵の戸を開いてはならない」そんな修行を行う子どもと、お爺さん。「奴」と呼ばれる怪異は身近な人間の声を真似て話しかけてくるのだが、絶対に戸を開いてはならず、蔵の中でひとり夜を明かす必要がある…。そんな様子が描かれていました。
身近な人間の声を真似て、心につけ入ろうとするホラーや怪談はよく聞きます。お化けの声帯ってどうなっているんでしょうか。
雪のヤドカリ：これは私も本当に不思議で長年研究していまして、今のところ2つの可能性が考えられます。
一つはお化けの方がはるかに高度なAI音声の技術を持っている可能性、もう一つは全てのお化けが山寺宏一の祖先である可能性です。
1本だけの矢だと簡単に折れてしまうが、3本の矢を合わせるとなかなか折れない。協力することの大切さを説く話です。この話は4本目の矢が加わっていることに疑問を持った子どもに、まさかの結末が待ち受けています。
この話を「煩悩」の軸に入れるのは、ちょっと物議を醸しそうな感じがします。炎上前に最後に言い残すことがあれば教えてください。
雪のヤドカリ：1コマ目を見てください、親父が自分の十八番の矢の話を何回も何回もしていることが伺えますね？つまり親父のやたらと上手いこと言いたがる"欲"について言ってるんですよ！！！本当だってば！！！
体の組織を透明化する薬を「あんなことやこんなこと、ぐふふふなこと」をするために開発した博士。いざ薬を飲むのですが、どうやら胸のあたりに何か小さなブロックのようなものが透明化されずに残っていることに気がつきます。彼が母親に電話すると、そのブロックの正体がわかるのですが…というお話です。
親に知られても胸を張れることをやって生きているか？という、ぐさりと胸に刺さる話でした。ただ透明化できないことを母親に電話するあたり、彼の心は真のところではピュアなのではないかと思われます。彼が透明化してやりたかった「ぐふふふなこと」とはいったい何だったのか、教えてください。
雪のヤドカリ：透明な姿を生かして、泣きながら歩いている人の涙をそっと拭ったり、小さな子供が投げたくしゃくしゃの紙飛行機を遠くまで飛んだように見せたりしようとしていました。本当だってば！！！
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
風呂場と思われる場所の配管に毛詰まりが起こり、業者さんに詰まりを解消してもらっている様子が描かれています。しかしずらりと並ぶ依頼主を見るとどうやら坊主。作務衣を着ているところを見ると、寺や神社の住職のようです。毛詰まりを起こした髪の毛を見ると…長い。ホラーなのか、あるいは髪の長い女性を連れ込んでいるのか、はたまた…。
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：唐突ですね！？金持ちの坊さんに何かされましたか…？
うーん、実際私のところの菩提寺がそのタイプなんですよね。
お父さんの代までは質素そのもの、雨が降ってもボロボロのスクーターで檀家を回ってるような人だったんですが、息子の代になった途端金の匂いがし始めまして…
真っ赤なフェラーリで檀家を回り、金の延べ棒で木魚を叩き、すべての歯にダイヤモンドを埋め込み法話のたびに口元を煌めかせていました。
今はその人の息子が寺を継いだようなんですが、ヘリコプターで檀家回りしてます。
着陸のたびに実家の瓦が吹き飛ぶので、やはりぼろ儲け坊主は好かんなあという印象です。
「夜が明けるまで何があっても蔵の戸を開いてはならない」そんな修行を行う子どもと、お爺さん。「奴」と呼ばれる怪異は身近な人間の声を真似て話しかけてくるのだが、絶対に戸を開いてはならず、蔵の中でひとり夜を明かす必要がある…。そんな様子が描かれていました。
身近な人間の声を真似て、心につけ入ろうとするホラーや怪談はよく聞きます。お化けの声帯ってどうなっているんでしょうか。
雪のヤドカリ：これは私も本当に不思議で長年研究していまして、今のところ2つの可能性が考えられます。
一つはお化けの方がはるかに高度なAI音声の技術を持っている可能性、もう一つは全てのお化けが山寺宏一の祖先である可能性です。
1本だけの矢だと簡単に折れてしまうが、3本の矢を合わせるとなかなか折れない。協力することの大切さを説く話です。この話は4本目の矢が加わっていることに疑問を持った子どもに、まさかの結末が待ち受けています。
この話を「煩悩」の軸に入れるのは、ちょっと物議を醸しそうな感じがします。炎上前に最後に言い残すことがあれば教えてください。
雪のヤドカリ：1コマ目を見てください、親父が自分の十八番の矢の話を何回も何回もしていることが伺えますね？つまり親父のやたらと上手いこと言いたがる"欲"について言ってるんですよ！！！本当だってば！！！
体の組織を透明化する薬を「あんなことやこんなこと、ぐふふふなこと」をするために開発した博士。いざ薬を飲むのですが、どうやら胸のあたりに何か小さなブロックのようなものが透明化されずに残っていることに気がつきます。彼が母親に電話すると、そのブロックの正体がわかるのですが…というお話です。
親に知られても胸を張れることをやって生きているか？という、ぐさりと胸に刺さる話でした。ただ透明化できないことを母親に電話するあたり、彼の心は真のところではピュアなのではないかと思われます。彼が透明化してやりたかった「ぐふふふなこと」とはいったい何だったのか、教えてください。
雪のヤドカリ：透明な姿を生かして、泣きながら歩いている人の涙をそっと拭ったり、小さな子供が投げたくしゃくしゃの紙飛行機を遠くまで飛んだように見せたりしようとしていました。本当だってば！！！