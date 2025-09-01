9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が1日、X（旧ツイッター）を更新。出入り禁止とされるラジオ番組への出演意向を示した。

木下と親交のある有吉弘行（50）が8月31日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）で、木下のタイ移住について2週連続で言及。「先週、ちょっと話ましたけど、木下ね」と先輩芸人に対し、呼び捨てで切り出した。「俺は別に呼ぶ気もないんだけど、ラジオ局側からNGが出てるみたいですね。木下は出せませんという。ま、各局いろいろルールがあるんでしょうけど。取りあえずJFNは木下は出せないということです」と語った。

そして「木下が先週の放送をどっかで聞き付けて、うれしそうにね『有吉ありがとう、またどっからでも飛んでいくわ、ラジオ』って言ってたんですけど、ごめんなさい、木下さん。どうやら出禁みたいです。ガリガリガリクソンさん、木下さん、出禁みたいです」と説明。「木下はこのラジオに、2度と現れません」と続けた。

木下は有吉の発言を元にしたネットニュースを引用。その上で「絶対行く！」と宣言した。

木下は先月17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しかできないこと、遅いかもしれないけど、挑戦します」と話していた。

木下は2019年（平31）の秋、一部で後輩芸人にペットボトルを投げ付けるなどのパワハラをしたと報じられ、20年（令元）3月15日に松竹芸能を退所。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。