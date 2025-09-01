8月の記録的な大雨で被害を受けた福岡県福津市では、今も復旧作業が続いています。日曜日には高校生などがボランティアとして駆けつけ、被災者を勇気づけました。

■生徒

「でかいのあった。」



畑の石を一つ一つ、手作業で取り除きます。福岡県福津市の「くわの農園」で8月31日、福岡市の福岡舞鶴高校の生徒などおよそ170人のボランティアが復旧作業を手伝いました。

くわの農園では8月9日からの記録的な大雨で、苗を植える直前のキャベツ畑、およそ3000平方メートルに、山やのり面から土砂が流れ込みました。大雨の影響で畑の一部がえぐられていました。





■くわの農園・耼野由美さん「川みたいになっていますが、実は川ではなくて、もともと畑だった場所です。水がすごい勢いで流れてきて、えぐれてしまって。」農園を続けて数十年、ここまでの被害は初めてだといいます。■耼野さん「最初見た時は何も言葉が出なかった。農業やめようかと思うくらいでした。皆さんがこうやってお手伝いに来てくれて、少しずつ頑張らなくてはいけないという気持ちになってきました。」

■生徒

「このくらい？」

「このくらい！」



シャベルでかきだした土砂を袋に詰めていく参加者たち。土のう作りに汗を流す福岡舞鶴高校3年の辻信之さんは、ラグビー部でキャプテンを務めています。8月10日に大雨による被害を目の当たりにし、復旧作業に力を貸したいと考えていました。



■福岡舞鶴高校3年 ラグビー部・辻信之キャプテン（3年）

「宗像で大雨の時に合宿があって、帰る時に田んぼや道路が冠水していて、大変なことになっているので助けが必要と思って。みんなで力を合わせて、畑が元に戻るように協力していきたいと思っています。」

厳しい残暑の中、休憩を取りながら、およそ2時間半の復旧作業でした。作った土のうは、およそ1500個に上りました。農園に土砂が流れ込まないよう、後日、積み上げ作業を行うということです。



■ラグビー部・辻キャプテン

「鍛えている体を生かせるのもこういうところだと思うので、これからも参加して、被害を受けた人たちの気持ちを少しでも楽にできるようにしたいです。」

■耼野さん

「本当に心強いし、ありがたい。ここを一日でも早くキャベツ畑に戻して、みんなに提供していきたいと思っています。」



ボランティアを募集したNPO法人・日本九援隊では、福津市内で復旧作業を手伝う人手が不足していることから、今後も土曜日と日曜日にボランティアを募る予定です。