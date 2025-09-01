90年代ヴィジュアルシーンに、ひとりの男がいた。KISAKI。

彼が関わったすべてのバンドは、単なる音楽ユニットではなかった。La:Sadie’s、MIRAGE、Syndrome、Phantasmagoria、凛-the end of corruption world-──そのすべてが、“現象”として時代を突き動かした。音を鳴らすことは、抗うことだった。ステージに立つことは、宣戦布告だった。

レーベルオーナーとして、作詞、作曲、プロデューサーとして、そして一人のベーシストとして。表舞台に立つ時もあれば、あえて身を引くような沈黙の時期もあった。KISAKIは、そんな沈黙すらも武器にしてきた。

その静けさの奥では、彼は静かに牙を研いでいた。2022年──その“沈黙の果て”に、彼の伝説的バンド・MIRAGEが第三期として再始動を果たす。

かつて自らを定義したバンドが、22年の沈黙を破って再び動き出す。新旧メンバーを交えた編成、キャリア初のフルアルバム『BIOGRAPH』の発表、期間限定のライヴ開催。かつての“美しくも過剰な衝動”が、令和の時代に再び息を吹き返した。それはノスタルジーではない。凄まじく現在的な現象だった。

2023年、KISAKIはバンドキャリア30周年という節目を迎え、三部作のアルバムを世に放つ。『Providence』『Afterglow』『Preuve d’etre』──これは単なる周年企画などではなかった。かつて彼とともに時代を駆け抜けた戦友たち、あるいはその意思を継ぐ表現者たちとのコラボレーションは、KISAKIの軌跡そのものを立体的に浮かび上がらせた。

SYU（GALNERYUS）、苑（摩天楼オペラ）、HIZAKI（Versailles・Jupiter）、SAKI(Mary’s Blood・NEMOPHILAl) 、団長＆ Iyoda Kohei（NoGoD）、樹威(ヴィドール・GOTCHAROCKA)、DAISHI(Psycho le Cému) 、みく（アンティック-珈琲店-）、TAKA＆MASATO（defspiral)、椎名ひかり、HAL（FEST VAINQUEUR）、JUN（Phantasmagoria・GOTCHAROCKA）、Sena（JILUKA)、 ryo（HOLLOWGRAM）、Ruiza（Syndrome・D）、AKIRA（MIRAGE）他多数──いま改めて日本のヴィジュアル系の血脈をたどるならば、KISAKIという存在に行き着かずにはいられない。その証明が、この三部作には確かに刻まれていた。

その静かな祝祭の終盤には、感情の振り幅を極限まで引き上げたふたつの“終末”が放たれる。ラストアルバム『Eternally』と、ラストシングル『破戒』。永遠を語りながら、禁を破る。静けさの中に宿る怒り、そして優しくも確かな諦め。それは、KISAKIという人間が音楽に託してきた美学の、ひとつの結実であった。

KISAKIはなぜ何度も幕を引き、また幕を上げるのか──その理由を、彼は語らない。だがその音楽は、確かに“終わり方の美学”を奏で続けている。

30周年最終日となる12月31日に公開されたMV「Re_REQUIEM〜FINAL MIX〜」では、KISAKI自身がまるで光の中へと消えていくような演出がなされ、“これは本当に最後なのではないか”という静かな衝撃がファンの間に広がっていった。

イメージモデルとして選出されたLILLY（Little Lilith）の名演にも息を呑むほどの緊張感を感じさせた。

2024年〜2025年、KISAKIは表立った活動を控える。わずかなテレビ出演＆雑誌出演のみ。しかし、彼を知る者ならば理解していた。この沈黙こそが、次なる“激震”の前兆であることを。

迎える2026年。KISAKIは、自らの生誕半世紀＝50歳という人生の節目に、ふたたび“音”を鳴らす。

メモリアルアルバム『Voice in Sadness』。新曲3曲を含む全10曲は、どこか静謐で、悲しみを抱えた美しさに満ちている。苑（摩天楼オペラ）、櫻井有紀（Raphael）、HIZAKI（Versailles・Jupiter）、AKIRA（MIRAGE）、 Iyoda Kohei（NoGoD）、SHIORI（Little Lilith）など、シーンのDNAを分かち合う同志たちが参加し、作品の深度を限界まで押し上げている。

表題曲「Voice in Sadness」は、KISAKIがこれまで歩んできた“音で語る哀しみ”の集大成とも言える一曲だ。苑の繊細で深みある声が、悲しみを静かに抱きしめ、HIZAKIのギターがその余韻を淡く伸ばす。

《こんな世界を狂おしいほど愛して》と歌うその一節には、音楽にすべてを懸けてきたKISAKIの“祈り”がある。決して激情に頼ることなく、感情の内奥をそっと撫でるように構成されたこの楽曲は、「終わりではない。だが、もう帰れない」──そんな優しい絶望を音にした、静かで強い傑作だ。

また、2026年の幕開けとともに、2023年発表の三部作と『Eternally』の計36曲が、遂にサブスクリプションで解禁される。かつて“フィジカルにこだわることでしか伝えられなかった熱”が、デジタルの時代を通じて再び拡張されていく。これもまた、彼が未来へ託す新たな“継承”のかたちなのだろう。

さらに3月15日に大阪BIG CATでKISAKI生誕、半生誕記念祭「BEYOND THE KINGDOM -Fest of Excellence-」が開催される。出演はPsycho le Cému、SEX MACHINEGUNS、摩天楼オペラ、GOTCHAROCKA、NoGoD、FEST VAINQUEUR、椎名ひかり、Little Lilith…ヘッドライナーはもちろんKISAKI、苑、HIZAKI、CERO、HIROKIらによる当日限定バンド「THE LOCUS」。これはもはやライヴではなく、“儀式”であり“歴史の結晶”である。

誰もがそれぞれの時代にKISAKIと交錯し、今なおそこに共鳴していることの証明に他ならない。

KISAKIは、終わらなかった。終焉すらも演出に昇華し、美学として刻み込んだのだ。いま鳴らされる音は、懐古ではない。それは、幾多の終焉をくぐり抜けてなお、前を向いて鳴らされる“生の証明”だ。

沈黙の果てに、再び衝撃が始まる。

文◎柳本 剛（元FOOL’S MATE編集部）

MEMORIAL ALBUM『Voice in Sadness』

発売：2026.3.10

一般店頭発売：2026.3.11

LCD-014 価格5,500円（税込み）24P写真集付き特殊仕様

新曲3曲＋リミックス、リマスタリング等計12曲入り 【GUEST PLAYER】 苑（摩天楼オペラ）/櫻井有紀（Raphael）/AKIRA（MIRAGE・RENAME）・蟹江敬子（Sheglapes） /HIZAKI（Versailles / Jupiter）/Iyoda Kohei（NoGoD）/SHIORI（Little Lilith）・森谷亮太 他多数 通信販売で購入の方には未発表CD「forgotten」プレゼント

KISAKI 生誕半世紀記念祭＜BEYOND THE KINGDOM -Fest of Excellence-＞

2026.3.15（日） 大阪BIG CAT

開場 13:45. 開演14:30

前売り7,300(drink代別) [問]BIGCAT 06-6258-5008 -チケット先行受付期間-

1.プレ1次 8/31(⽇) 15:00〜9/15(⽉祝) 23:59、抽選⽇:9/16(⽕)、確定⽇:9/21(⽇) 2.プレ2次 9/28(⽇) 15:00〜10/13(⽉祝) 23:59、抽選⽇:10/14(⽕)、確定⽇:10/19(⽇) -一般発売-

10/26(⽇) 10:00〜 【受付URL】https://eplus.jp/kisaki50th/ [出演バンド]

THE LOCUS -当日限定バンド-

B.KISAKI

Vo.苑（摩天楼オペラ）

G.HIZAKI（Versailles / Jupiter）

G.CERO（凛 / Jupiter）

Dr.HIROKI（D） Psycho le Cému

SEX MACHINEGUNS

摩天楼オペラ

GOTCHAROCKA

NoGoD

FEST VAINQUEUR

椎名ひかり

Little Lilith ※ラストに出演者による「神歌」大セッション有り

※MC : 浅井博章

(順不同）

サブスクリプション情報

2023年（バンド活動30周年）にリリースしたアルバム『Providence』『Afterglow』『Preuve d’etre』『Eternally』全36曲を2026.2.14〜各音楽配信サービスにてサブスクリプション解禁