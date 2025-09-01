iPhoneは“AI革命”の主役になれる？AI First Lounge Vol.3【10月2日（木）】開催
AIとの接点として、もっともポピュラーな選択肢のひとつがスマートフォン。
スマホを通してChatGPTを利用する人は増えていますし、各社さまざまなAI機能をスマートフォンに投入しています。Apple IntelligenceやGeminiといったAIにより、スマートフォンでの体験は日々強化されています。
中でも、やはりスマートフォン市場のキング、Appleがこの秋に発売するであろう新型iPhone 17は注目の一手。AI機能ではライバルにやや遅れをとっているとされるiPhoneだけに、どう挽回をはかってくるのか。そのアプローチに期待が高まります。
ギズモード・ジャパンとTECH INSIDERの共同主催のリアルイベント、｢AI First Lounge｣第3回。テーマはもちろんiPhoneです。
参加申し込みはこちら
最新iPhoneはどうなる？
｢AI First Lounge｣第3回の開催は10月2日。例年通りとなれば、9月に新型iPhoneが発表され、発売された直後のタイミングとなります。
イベントにはギズモードからは金本が、TECH INSIDERからは小林が登壇予定。後日発表する特別ゲストも交えて公開ディスカッションを開催します。
もちろん、みな最新のiPhoneを手にして参加する予定です。
会場は原宿駅すぐのカフェラウンジ
会場は原宿駅（千代田線）の6番出口をでてすぐ、東急プラザ原宿｢ハラカド｣ 内にある｢BABY The Coffee Brew Club｣。ふだんはカフェラウンジやテレワークスペースとして運営している、リラックスできる空間です。頼んだドリンクを片手に参加するのもOK。
開催日時（予定）
2025年10月2日（木）
17:30開場／17:50開始／20:30終了
▼開催場所
BABY The Coffee Brew Club https://baby.thecbc.jp/
（東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿｢ハラカド｣ 3階）
▼料金
無料
参加申し込みはこちら
<会場提供>
BABY THE COFFEE BREW CLUB
住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21
東急プラザ原宿 ハラカド 3F
instagram: baby.thecbc