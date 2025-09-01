¡Ú9·î2Æü ¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û´ØÅìÆâÎ¦¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¡¡ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¡¡ÅìËÌÃæ¿´¤ËÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀîÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤ò
¤¤ç¤¦¤«¤é9·î¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¨Àá¤Î¶èÊ¬¤Ç¤Ï¡¢9·î¤«¤é½©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¢§Åìµþ36.4¡î¡¢¢§ºë¶Ì¡¦È·»³38.3¡î¡¢¢§Ì¾¸Å²°38.2¡î¡¢¢§ÉÙ»³38.0¡î¡¢¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎËÌÎ¦¤Ê¤É¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤â¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤¬Æî²¼¤¹¤ëËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅìËÌËÌÉô¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¢¤¹¤ÎÄ«¤Ï½©ÅÄ¤Ê¤É¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤Î¸á¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤âÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÌÎ¦¤âÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¡Ê¡Á¤¢¤¹¸á¸å6»þ¡¦Â¿¤¤½ê¡Ë¡Û
¢§Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡§150¥ß¥ê
¢§ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡§120¥ß¥ê
¡Ú24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¡Ê¤¢¤¹¸á¸å6»þ¡Á¤¢¤µ¤Ã¤Æ¸á¸å6»þ¡¦Â¿¤¤½ê¡Ë¡Û
¢§ËÌÎ¦ÃÏÊý¡§120¥ß¥ê
¢§ÅìËÌÃÏÊý¡§100¥ß¥ê
ÆÃ¤ËÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Ç¤ÎÁí¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î9·î1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÏÆüÃæ¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§26¡î¡¡ ¶üÏ©¡¡¡§25¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§28¡î¡¡ À¹²¬¡¡¡§30¡î
ÀçÂæ¡¡¡§36¡î¡¡ ¿·³ã¡¡¡§35¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§36¡î¡¡ ¶âÂô¡¡¡§35¡î
Ì¾¸Å²°¡§37¡î¡¡ Åìµþ¡¡¡§37¡î
Âçºå¡¡¡§36¡î¡¡ ²¬»³¡¡¡§37¡î
¹Åç¡¡¡§34¡î¡¡ ¾¾¹¾¡¡¡§34¡î
¹âÃÎ¡¡¡§34¡î¡¡ Ê¡²¬¡¡¡§34¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡ ÆáÇÆ¡¡¡§32¡î
ÆÃ¤Ë´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ°¶¶39¡î¡¢·§Ã«39¡î¤È¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Á°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¹¤¯ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤â¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤«¤é¶âÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±«¤Ç½ë¤µ¤Ï¾¯¤·¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡£Åìµþ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢4Æü¡ÊÌÚ¡Ë31¡î¡¢5Æü¡Ê¶â¡Ë30¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼¡¤ÎÅÚÆü¤ÏÀ²¤ì´Ö¤È¶¦¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤¤«¤éÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¤¯ÌÔ½ëÆü¤¬Éü³è¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
