´Ç¸î»Õ¤¬·àÌô´õ¼á¤»¤ºÅêÍ¿¡¡¤½¤Î¸å¡¢´µ¼Ô»àË´¡¡ÉÂ±¡Â¦¡ÈÇ»ÅÙ¤¬16ÇÜÄ¶¤¨¤Æ¤¿¡É¡¡ËÌ¶å½£»Ô
Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç·àÌô¤ò´õ¼á¤»¤º¤ËÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÉÂ±¡Â¦¤Ï´Ç¸î»Õ¤¬ÅêÍ¿¤·¤¿·àÌô¤¬»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Ç»ÅÙ¤Î16ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÑÀ¸²ñÈ¬È¨Áí¹çÉÂ±¡¡¡¸Å¿¹¸ø¹ÀÉÂ±¡Ä¹¡Ê1Æü¸á¸å5»þ¤¹¤® ¡Ë
¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ËÌ¶å½£»Ô¤ÎºÑÀ¸²ñÈ¬È¨Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯3·î¡¢·ì°µ¤¬Äã²¼¤·¤¿90Âå¤Î½÷À´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÍè¤Ï´õ¼á¤¬É¬Í×¤Ê·àÌô¡Ö¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡×¤ò´Ç¸î»Õ¤¬¸í¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¼£°å¤ÏÊÌ¤Î´µ¼Ô¤Î¼ê½ÑÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë´õ¼á¤·¤ÆÅêÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ç¸î»Õ¤Ï´õ¼á¤»¤º¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Ç»ÅÙ¤Î16ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë·àÌô¤òÅêÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À´µ¼Ô¤ÏÅêÍ¿¸å¡¢¿´Çï¿ô¤ä·ì°µ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¡¢°ì»þ¡¢¸ÆµÛ¤¬Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅêÍ¿¤«¤é¤ª¤è¤½4»þ´Ö40Ê¬¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡Â¦¤ÏÅêÍ¿¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À´µ¼Ô¤ÎÆþ±¡Ãæ¤Î·Ð²á¤ä¸¡ºº·ë²Ì¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤¿¾å¤Ç¡ÖÅêÍ¿¥ß¥¹¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê»à°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¹ñ¤Î¡Ö°åÎÅ»ö¸ÎÄ´ººÀ©ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Êó¹ð¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£