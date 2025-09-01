ÆâÅÄÍý±û¡¡¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¡ªÂç¼«Á³¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÂçÆï¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê33¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2100Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¤Æ¤ëÂçÆï¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤È¤³¤í¤Æ¤ó¿©¤Ù¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÆâÅÄ¡£ÀÅ²¬¸©¡¦Ç®³¤¤Ë¤¢¤ëÐÔµÜ¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤¯¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¡Ö¼«Á³¤È¤À¡¼¤ê¤ªºÇ¶¯¡ª¡×¡Ö¼«Á³¤Ã¤Æ°ÎÂç¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ¹¹Ôµ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ë¡ß¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÍý±û¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£