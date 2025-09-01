◇バドミントン 世界選手権大会2025(8月25日〜31日、パリ)

バドミントン女子の山口茜選手(世界ランク5位)が、女子シングル決勝で中国の陳雨菲選手(同4位)を2-0(21-9、21-13)のストレート勝利で、3年ぶり3度目となる金メダルを獲得しました。

今大会、準決勝ではフルゲームの試合となりましたが、それ以外の全試合をストレート勝利。日本勢唯一の決勝進出。2021年の東京オリンピックで金メダルを獲得した陳選手と対戦し、ゲームカウント2対0のストレートで日本史上最多となる3度目の優勝を飾りました。

試合後、山口選手はインタビューに応じると「嬉しいです」と一言。「今年、自分のランキング上位の選手になかなか勝てていない中で、特にこの1か月、自分の意識を高く持って頑張ってきたので。優勝につながって良かったなと思います」と、率直な気持ちを口にしました。

一方、準決勝の際にケガを訴えた陳選手については「昨日ちょっと試合中に足首捻っているのを映像でも見ましたし、今日も痛そうにしていたので。すごく複雑な気持ちもありました」と話します。

陳選手との会話の内容について聞かれると、「本当に『大丈夫？』と聞いて『大丈夫』と言ってくれました」とやりとりを明かした山口選手。

「今もちょっと大丈夫かなと心配する気持ちもありますけど、少しでも気を緩めたりとか、隙を見せたらやられるという怖さはすごいあったので。やっぱりすごい選手だなという風に改めて感じてやっていました」とライバルをたたえました。

3度目の優勝を飾った28歳は、「今回、今年で一番良いプレーができたと思う。まずはプレーの内容だったりというのを引き続き、満足せずにより成長を求めてやっていきたい」と決意を新たにします。さらに「今年、ツアーでもベスト4が続いているので、他のツアーでも優勝できるように、また一つずつ頑張っていけたらなと思います」と早くも次戦を見据えました。

今大会、日本勢は女子ダブルスで志田千陽選手・松山奈未選手組、中西貴映選手・岩永鈴選手組がそれぞれ銅メダルを獲得。志田選手と松山選手の“シダマツペア”は、今大会でペア解消することが決まっており、昨年のパリ五輪銅メダルの地でメダルをつかみました。