イマドキ女子が語る“読書の秋”！Ray読者におすすめしたい「とっておきの1冊」をご紹介♡
秋ってなんだか本を読みたくなる…そんな読書気分なコ必見！今回は、Ray♥Campus Girlの加納美月さんとRay♥Influencerのさくらさん、今井七緒さんの3人に、“おすすめの本”を教えてもらいました。ページをめくるたびに、物語の世界にふわっと包まれてチルな時間を過ごせちゃうかも…♡
おすすめしたい本
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡
今回は「読書の秋」にちなみ、みんなが今まで読んだなかで、ぜひ読者におすすめしたい！
そんな1冊を紹介してもらいました。
Check! Ray♥Campus Girl・加納美月
夢はアナウンサー！節約オタクなミス立教2024GP。
「きみの友だち」重松清 著
人間関係で悩んだら一度、手に取って欲しい
「友情とつながりをテーマにした短編連作小説です。
なにげない日常を描くストーリーと短編小説だけど、実はすべてのストーリーがつながっているという点が面白いんです。
私が人間関係に悩んでいたときに出会って、救われた1冊です」
Check! Ray♥Influencer・さくら
海外旅行と美容が大好きな現役大学生。
Instagram：@sakuraara_9
「カケラ」湊かなえ 著
整形×ミステリーの新感覚なサスペンス小説！
「本屋さんで、あらすじを読んでいたときに『ドーナツがばらまかれた部屋』という一文に惹かれて、気づいたらそのままレジに直行していました（笑）。
最後まで読んで、私は涙が出るくらいタイトルの意味に感動しました」
Check! Ray♥Influencer・今井七緒
野球と美容が大好き！名古屋代表のあざとOL♡
Instagram：@imainao_429
「傲慢と善良」辻村 深月 著
現代の恋愛や人間関係の本質に迫るヒューマンミステリー
「恋愛に悩んでるコにおすすめしたい恋愛小説。ラブストーリー×ミステリーのような構成で読み応えが抜群。
ちょっと深いけど、これまでの自分の選択は本当に自分の意思なのか、そんなことを考えさせられる1冊でした」
What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？
Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。
一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
今井 七緒
Ray編集部 エディター 草野咲来
町 さくら
加納美月