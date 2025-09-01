イマドキ女子が語る“読書の秋”！Ray読者におすすめしたい「とっておきの1冊」をご紹介♡

秋ってなんだか本を読みたくなる…そんな読書気分なコ必見！今回は、Ray♥Campus Girlの加納美月さんとRay♥Influencerのさくらさん、今井七緒さんの3人に、“おすすめの本”を教えてもらいました。ページをめくるたびに、物語の世界にふわっと包まれてチルな時間を過ごせちゃうかも…♡

おすすめしたい本 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡ 今回は「読書の秋」にちなみ、みんなが今まで読んだなかで、ぜひ読者におすすめしたい！ そんな1冊を紹介してもらいました。

Check! Ray♥Influencer・さくら 海外旅行と美容が大好きな現役大学生。 Instagram：@sakuraara_9 「カケラ」湊かなえ 著 整形×ミステリーの新感覚なサスペンス小説！ 「本屋さんで、あらすじを読んでいたときに『ドーナツがばらまかれた部屋』という一文に惹かれて、気づいたらそのままレジに直行していました（笑）。 最後まで読んで、私は涙が出るくらいタイトルの意味に感動しました」

Check! Ray♥Influencer・今井七緒 野球と美容が大好き！名古屋代表のあざとOL♡ Instagram：@imainao_429 「傲慢と善良」辻村 深月 著 現代の恋愛や人間関係の本質に迫るヒューマンミステリー 「恋愛に悩んでるコにおすすめしたい恋愛小説。ラブストーリー×ミステリーのような構成で読み応えが抜群。 ちょっと深いけど、これまでの自分の選択は本当に自分の意思なのか、そんなことを考えさせられる1冊でした」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？ Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。 一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。 応募はこちらから♡ ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

今井 七緒

Ray編集部 エディター 草野咲来

町 さくら

加納美月