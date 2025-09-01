»¦¿ÍÅªÌÔ½ë¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¡ª µ¤¸õÊÑÆ°¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¼ïÉÄ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡©¡ÚºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡Û
º£½µ¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¡¡
ÇÀºîÊª¤Î¼ïÉÄ¡Ê¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í¡Ë
º£Ç¯¤Î»¦¿ÍÅª¤ÊÌÔ½ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µ¤¸õÊÑÆ°¤ÏÇÀ¶È¤ò¤âÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·´íµ¡¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤¹¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ïÉÄ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¡ª
½õ¼ê¡¡½êÄ¹¡¢¥´¡¼¥ä¡¼¤ò¤É¤¦¤¾¡£
ºäËÜ¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¡©
½õ¼ê¡¡¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿ÉÄ¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¼ý³Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºäËÜ¡¡²ÈÄíºÚ±à¤Í¡£³Î¤«¡¢¥Ê¥¹¤â°é¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤½¤Ã¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©
½õ¼ê¡¡¼Â¤Ï¡¢¥Ê¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤·¤ª¤ì¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
ºäËÜ¡¡¤Þ¤¡¡¢¥Ê¥¹¤È¤«¥È¥Þ¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ê¥¹²Ê¤ÎÌîºÚ¤Ï½ë¤µ¤Ë¼å¤¤¤«¤é¡£
½õ¼ê¡¡¤½¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ï¢Æü35¡îÄ¶¤¨¤ÎÅìµþ¤Î´Ä¶¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç¤â¹ó½ë¤ä¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡¢ÇÀ²È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ö²ÆÌîºÚ¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬»à¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤Ê¤éº£²ó¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ëÇÀ¶È´ØÏ¢ÌÃÊÁ¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¡£
½õ¼ê¡¡ÇÀ¶È¼«ÂÎ¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌÃÊÁ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡
ºäËÜ¡¡¤¢¤ë¡£¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤À¤±¤Ë¡¢²ò·èºö¤Î¸¦µæ¤Ï´ë¶È¤Ç¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
½õ¼ê¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¿åÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤é¤·¤¤¤«¤éÞõÞôÀßÈ÷¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â²¹¤ÇÉÂµ¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤éÇÀÌô¥á¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´ë¶È¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢°ìÈÖ´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼ïÉÄ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÞõÞôÀßÈ÷¤äÇÀÌô¤ÎÆ³Æþ¤ÏÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤âÂç¤¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÊ¼ï²þÎÉ¤Ç¹â²¹ÂÑÀ¤äÂÑ´¥À¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÉÄ¤Ï¡¢°ìÅÙÉáµÚ¤¹¤ì¤ÐÇÀ²È¤ÏÄÉ²Ã¥³¥¹¥È¤Ê¤·¤Ç»ýÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¹ñÏ¢¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¤âµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤Î¥«¥®¤ÏÉÊ¼ï²þÎÉ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ËÜÌ¿¤Ï¼ïÉÄ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¬¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿ÉÄ¤Ï¡¢³Î¤«¥«¥Í¥³¼ïÉÄ¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡©
ºäËÜ¡¡¥«¥Í¥³¼ïÉÄ¤Ï¼ïÉÄ°Ê³°¤Ë¿å¹ÌºÏÇÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä²¹¼¼ÀßÈ÷¡¢ÇÀÌô¡¢ÈîÎÁ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ºà¤ò¼è¤ê°·¤¦ü¥ÇÀ¶ÈÁí¹ç¾¦¼Òü¥Åª¤Ê´ë¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¾¦Î®¤äÎ®ÄÌÎÏ¤¬¶¯¤ß¤Ç¡¢¼ïÉÄ¤ÎÇä¾åÈæÎ¨¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
½õ¼ê¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤ËÍË¾¤Ê¼ïÉÄ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í¤¬ÍË¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤ÇÉÊ¼ï²þÎÉ¤·¤¿ÉÄ¤ä¼ï»Ò¤ÎÈÎÇä¤¬Ãæ³Ë»ö¶È¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¥È¥ë¥³¥®¥¥ç¥¦¤Î¼ï»Ò¤ÏÀ¤³¦¥·¥§¥¢Ìó70¡ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
½õ¼ê¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢¤ÎÀ¤³¦Åª´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¡¡Æ±¼Ò¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÇã¼ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤â¥è¥ë¥À¥ó¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¥å¥¦¥ê¼ïÉÄ²ñ¼Ò¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥¿¥¹¼ïÉÄ²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¤òÇã¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¼ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢13¥õ¹ñ¤Ë21¥õ½ê¤Î¸¦µæ½ê¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÀ¸»ºÇÀ¾ì¤ò¹½¤¨¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¡£
½õ¼ê¡¡13¥õ¹ñ¤Ç¸¦µæ¤Ã¤ÆÈó¸úÎ¨¤Ê¤ó¤Ç¤Ï¡©¡¡½¸Ìó¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£
ºäËÜ¡¡¤¤¤ä¡£¤½¤ì¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌÈ¾µå¤ÈÆîÈ¾µå¤Îµ¤¸õ¾ò·ï¤òÁê¸ß¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë°é¼ï¤äÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤È½ÀÆðÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë³ÆÃÏ°è¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä¼ûÍ×¤ËÅ¬¤·¤¿ÉÊ¼ï¤ò³«È¯¤¹¤ì¤Ð¸½ÃÏÀ¸»º¼Ô¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
½õ¼ê¡¡¼ÂºÝ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼ïÉÄ¤Ï³«È¯¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡¹â²¹´ü¤Ç¤â·ë¼Â¤¹¤ë¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÂÑ½ëÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ÆºòÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÉÄ¤Ï¹âÃÍ¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤ÏÄ¹´ü¤Ç¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¼è¤êÁÈ¤á¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¤è¡£
