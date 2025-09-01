ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」では、9月1日から、「今月のグルメ〜9月〜」を開催する。

「今月のグルメ〜9月〜」では、香り高いきのこの風味を堪能できる2品が登場する。

「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」は、香り高いガーリックオイルやトリュフ塩で下味を付けたサーモンのコクと、舞茸やしめじの旨みが詰まった奥深い味わいの一皿。トリュフ香るクリームソースには、マッシュルームやオニオンの旨みをぎゅっと詰め込んだ。トリュフ塩で旨みを引き立てたサーモンのほか、舞茸やしめじ、ほうれん草などのたっぷりの具材を盛り付けている。仕上げにかけたグラナパダーノチーズのコクとトリュフの芳醇な香りが食欲をかき立てるクリームパスタとなっている。

「9月のグルメコース」は、単品で注文するより209円（税込）お得なコースとなっている。



「舞茸のフリット〜トリュフ塩＆レモン〜」は、衣のサクサクとした食感と舞茸のジューシーな味わいがやみつきになるフリット。別添えのトリュフ塩を付けると華やかな香りを、レモンを搾るとさっぱりとした風味を楽しめる。お酒のお供や追加の一品にもぴったりな商品となっている。

〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ：1298円

9月のグルメコース：1958円

舞茸のフリット〜トリュフ塩＆レモン〜：429円

（すべて税込）

［発売日］9月1日（月）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp