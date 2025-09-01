テレビ朝日系「見取り図じゃん」が８月３１日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は「マジックミラー弁慶 鏡越しなら言える！！モテない男たちの心の叫び」と題し、非モテ芸人たちが集結。女性たちへの本音を叫んだ。

ジェラードン・アタック西本は「満員電車がガラガラになったときに、それでも俺の隣に座ってくれてたら、ちょっと好きってことで大丈夫！？」と叫んだ。

レインボー・ジャンボたかお、カカロニ・栗谷、ママタルト・大鶴肥満、宮下草薙・草薙航基ら非モテ芸人たちは「分かる！」「今の分かるぞ！」と共感しまくった。

ジャンボは「俺らって基本、本当に悲しいですけど…。電車で（女性が）隣に座られるのが一番最後なんです。めっちゃ小さくなります。めっちゃ小さくなるけど。そこに、もう何気なく普通に女の子がスッて座るとき。ぱーってなるというか。めっちゃ嬉しい！」と力を込めた。

西本は、うなずきながら「乗客が（たくさん降りて）引くときあるじゃん？『やばい！結構、人が降りる駅だぞ？やばい。この人（隣に座っていた女性も）降りちゃう！もう、この時間終わる…』と思ったら、（隣に残ってて）いる！って」と電車の中で胸が高鳴ってしまう瞬間を明かしていた。