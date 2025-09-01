ユーロバスケットで歴代2位…ヤニス・アデトクンボが8戦連続で25得点以上を記録

ギリシャ代表のヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）は、「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズで2試合目のキプロス戦を欠場した。

これは2連戦が組まれていたためで、ギリシャはその試合も制して2連勝スタートを切った。そして日本時間8月31日の21時に迎えたジョージア代表戦へ出場した30歳のフォワードは、25分21秒の出場でフィールドゴール成功率81.8パーセント（9／11）の計27得点に8リバウンド4アシスト2スティールを奪取。

ギリシャは94－53でジョージアを下して無傷の3連勝。グループC首位に立ち、決勝トーナメント進出を決めた。2005年以来初のユーロバスケット制覇を目指すチームで、アデトクンボは平均29.0得点7.5リバウンド3.0アシスト1.5スティールにフィールドゴール成功率74.2パーセントと猛威を振るっている。

注目したいのはアデトクンボの高位安定感。ジョージア戦を終えて、ギリシャの大黒柱はユーロバスケットで8試合連続の25得点以上をマーク。大会公式サイトによると、これは“ギリシャの先輩” ニコス・ガリスに次ぐ歴代2位の快記録だという。

ガリスが保持する19試合連続というユーロバスケットの歴代最長記録は驚異ながら、アデトクンボがどこまで近づくことができるかは必見。なお、フィンランド代表のラウリ・マルカネン（ユタ・ジャズ）が、現在5試合連続で25得点以上を奪っている。

【動画】ジョージア戦で27得点をたたき出したアデトクンボのハイライト！





