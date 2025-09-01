TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÂæÏÑÅö¶É¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î°Ê¹ß¤ËÊ¡Åç¤Ê¤É5¤Ä¤Î¸©¤ÎÍ¢Æþ¿©ÉÊ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊü¼ÍÀ­Êª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÂæÏÑ¤Ç¤Ï2011Ç¯¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¡¢Ê¡Åç¡¢°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ÀéÍÕ¤Î5¤Ä¤Î¸©¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯9·î¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÉÊ¤Çµ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¡¢Ê¡Åç¤Ê¤É5¤Ä¤Î¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊü¼ÍÀ­Êª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¡×¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÂæÏÑ¤Î±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2011Ç¯¤«¤éº£Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ»º¤Î¿©ÉÊ26ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÊü¼ÍÀ­Êª¼Á¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¤Æ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Êü¼ÍÀ­Êª¼Á¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡ÖÌµ»ë¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¡Ö»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ä¡ÖÊü¼ÍÀ­Êª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£¸å60Æü´Ö¡¢»ÔÌ±¤«¤é°Õ¸«¤òÊç¤ê¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£