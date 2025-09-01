Dream Ami¡Ê37¡Ë¡¢¹õ¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×¡Ö¾Ð´é¤ÈÈþµÓ¤ÏÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡1»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ç²Î¼ê¤ÎDream Ami¡Ê37¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛDream Ami¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2020Ç¯2·î¤Ë·úÃÛ²È¤ÎÈ¾ÅÄÍª¿Í¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢2022Ç¯9·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Ami¡£
¹õ¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡8·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö8·î¤Î»×¤¤½Ð¡¢¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¢2025²Æ¡£#°ËÆ¦ÂçÅç¡×¤È¡¢²Ö²Ð¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢³¤¤Î²È¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤È¹õ¤¤¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×¡Ö¾Ð´é¤ÈÈþµÓ¤ÏÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë