¡Ú¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡×¤¬»¥ËÚ¤Ø¡Û¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ·èÄê
¡Ú¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¤¬»¥ËÚ¤Ø¡ª¡Û
Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ13Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡× ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ·èÄê
Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡×¤ò»¥ËÚ¤Ç10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È²Í¶õ¤Îº¯À×¡É¤òÅ¸¼¨¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTXQ FICTION / ËâË¡¾¯½÷»³ÅÄ
¡Ø¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×
¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¹ÔÊýÃÎ¤ì¤º¡£
½Ð¤«¤±¤¿¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢¹Ô¤Àè¤äµï¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
[Îà¸ì] ¼ºí©¡¦¼ºÀ×¡¦¾øÈ¯¡¦¿À±£¤·¡¦²È½Ð¡¦¾ÃÂ©¤òÀä¤Ä
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å½¤ê»æ¡¢°äÎ±ÉÊ¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊªÉÊ¤ä¾ðÊó¤ò½¸¤áÊ¬Îà¤òÊ¬¤±¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤Îº¯À×¤òÃ©¤ê¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÅ¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤òÁÜº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨ÆâÍÆ¡Û
Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ï¿È¸µÉÔÌÀ¡¢½êºßÉÔÌÀ¡¢½Ð½êÉÔÌÀ¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÊªÉÊ¤È¡¢¤½¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ìÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Åìµþ²ñ¾ì¤È°ìÉôÅ¸¼¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
Íü
¡Ö»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤ ¸µµ¤¤Ç¡×
ÆÜ²ÖÀ»ÂÀÏº¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡Ë
Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¤½¤·¤Æ»¥ËÚ¨¡¨¡
¡È²Í¶õ¤Îº¯À×¡É ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼ÂÂÎ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹
Âç¿¹»þÀ¸¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¤¢¤ëÆ´ØÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤¹
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ¡Á 11·î24Æü(·î¡¦µÙ)
¡¦ÎÁ ¶â¡§Âç¿Í2,200±ß ¾®Ãæ¹âÀ¸1,600±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡ÊÍ×ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ç³ØÀ¸¾Ú¤äÇ¯Îð¤ÎÊ¬¤«¤ë¤â¤Î¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÆÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø
ÅöÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¼Ö°Ø»Ò¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÜÀß¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼ÃÖ¤¾ì¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨»þ¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¡¢¤ª¤è¤Ó·ô¼ï¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æþ¾ì¡¦ÊÄ¾ì»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸ »¥ËÚ¡Ù
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î24Æü¡Ê·îŽ¥µÙ¡Ë
Ê¿Æü11:00¡Á16:00 ÅÚÆüŽ¥½ËµÙÆü 11:00¡Á19:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°
¡¦²ñ ¾ì¡§¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë²£ ÆÃÀß²ñ¾ì
¡¦¼ç ºÅ¡§¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»
¡¦¶¨ ÎÏ¡§¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
¡¦´ë ²è¡§Íü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢Âç¿¹»þÀ¸¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡§¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ» TEL.011-232-3337¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10»þ¡Á17»þ¡Ë
¥á¡¼¥ë¡§yukuefumeiten_sapporo¡÷tv-hokkaido.co.jp
¡¦»¥ËÚ²ñ¾ìHP
¡¦»¥ËÚ²ñ¾ì¸ø¼°X
