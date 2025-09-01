»³¸ý±§Éô¶õ¹Á¤¬¡ÖÆÃÄêÍøÍÑ¶õ¹Á¡×¤ËÀµ¼°¤Ë»ØÄê
¼«±ÒÂâ¤¬Ê¿»þ¤«¤é±ß³ê¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÄêÍøÍÑ¶õ¹Á¡×¤Ë¡¢»³¸ý±§Éô¶õ¹Á¤¬Àµ¼°¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄêÍøÍÑ¶õ¹Á¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤¬Ê¿»þ¤«¤éÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ±ß³ê¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤Ë¿ô²óÄøÅÙ¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¤è¤ëÎ¥ÃåÎ¦·±Îý¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤ÏµîÇ¯10·î¡¢»³¸ý±§Éô¶õ¹Á¤Î»ØÄê¤ò¸©¤ËÂÇ¿Ç¤·¡¢¸©¤Ï¶õ¹Á¤Ë¶á¤¤¼«¼£²ñ¤Ê¤É¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Àè·î¡Ê8·î¡Ë7Æü¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ñ¤ËÏ¢Íí¡£Àè·î¡Ê8·î¡Ë29Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¶õ¹Á¤äÀçÂæ¶õ¹Á¤Ê¤É¤È¶¦¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤Ï14¤«½ê¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»ØÄê¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤Î·±Îý·×²è¤ò»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢·±Îý¤òÆüË×¸å¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£