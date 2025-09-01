Hana Hope¤¬NHK ETVÆÃ½¸¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹ï°õ¤ò»Ä¤¹½÷¤¿¤Á～¼Ì¿¿²Ö²Ç É´Ç¯¤ÎÊª¸ì～¡Ù¤Ë½Ð±é
Hana Hope¤¬9·î6Æü¤ËNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëETVÆÃ½¸¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹ï°õ¤ò»Ä¤¹½÷¤¿¤Á～¼Ì¿¿²Ö²Ç É´Ç¯¤ÎÊª¸ì～¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢°ÜÌ±¤È¤·¤Æ·ãÆ°¤Î»þÂå¤òí÷¤·¤¯À¸¤È´¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î3À¤Âå¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë
¼«Í³¤ÈÌ´¤òµá¤á¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿100Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¡¢¡Ö¼Ì¿¿²Ö²Ç¡×¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢°ÜÌ±¤È¤·¤Æ·ãÆ°¤Î»þÂå¤òí÷¤·¤¯À¸¤È´¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î3À¤Âå¤ÎÂÀ×¤ò¡¢Hana Hope¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÃ©¤ë¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¯¼£³Ø¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿²Ö²Ç¤ÈÆ±¤¸À¤Âå¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢Hana Hope¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK E¥Æ¥ì ETVÆÃ½¸¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹ï°õ¤ò»Ä¤¹½÷¤¿¤Á～¼Ì¿¿²Ö²Ç É´Ç¯¤ÎÊª¸ì～¡Ù
09/06¡ÊÅÚ¡Ë23:00～
